Así es tiempoemoji, la cuenta de Twitter que te da la previsión del tiempo "más milenial" para España con emojis

Los emoji se convirtieron en un lenguaje universal hace mucho tiempo. Nos sirven para complementar mensajes, transmitir ideas sin necesidad de palabras, manifestar emociones y hasta para decir lo que no se quiere o no se puede decir. Y, por supuesto, sus utilidades no se quedan ahí.

Buena muestra es la cuenta de previsiones meteorológicas "más milenial" de Twitter, tiempoemoji, que ofrece la predicción para España única y exclusivamente mediante emojis. Los mapas de símbolos en otro nivel.

"Es más un proyecto gracioso que algo monetizable, pero mis billeteras están tan abiertas como vacías", nos dice su creador

La previsión del tiempo más milenial

Con soles, nubes, rayos, lluvia, llamas, que suponen calor más allá de 38 grados, e incluso sirenas, que aparecen cuando el mercurio pasa de los 42, se componen los mapas de previsión en esta cuenta creada por Álex Barredo.

Conocido por proyectos como mixx.io, publicación y podcast diario sobre tecnología y negocios, un buen día decidió emular un proyecto similar que había visto por internet. "Creo que alguien hizo algo parecido con California y lo quería replicar en varias cuentas que mostraran otras regiones", nos cuenta.

Se puso manos a la obra. Primero, debía diseñar un mapa de España mediante emojis que fuera lo suficientemente fiel y no se pasase del límite de caracteres que marca Twitter. Después, debía crear el desarrollo que le permitiese usar la API de OpenWeatherMap para extraer la previsión en tiempo real.

"Programarlo todo fueron unas 10 horas iniciales"

"Programarlo todo fueron unas 10 horas iniciales", asegura Barredo. tiempoemoji, que actualiza su mapa de símbolos con la previsión cada cuatro horas, funciona totalmente automatizado al igual que el proyecto homólogo para Argentina, meteoemoji. Usa los emojis más obvios para esta tarea, el del sol, las diferentes combinaciones de sol y nubes, las nubes sin más, con lluvia o tormenta, y añade otros como el fuego o la luz giratoria propia de los vehículos de emergencias para el calor más extraordinario. Si es de noche, el bot cambia los emojis de soles por lunas.

Álex Barredo explica que no cambia el código fuente desde julio de 2019 y nos dice que escucha propuestas por correo electrónico por si alguien quiere que programe algún otro proyecto regional o de algún país. ¿Y saca algo con ello? ¿Tiene pensado monetizar la iniciativa? "Es más un proyecto gracioso que algo monetizable, pero mis billeteras están tan abiertas como vacías", comenta. tiempoemoji acumula más de 12.500 seguidores en la actualidad.