Los emojis son más viejos de los que creíamos: la Emojipedia aclara las cosas y muestra el verdadero origen de la 💩

Por muchos años, Shigetaka Kurita ha sido calificado como el padre del emoji, desde que, inspirado en el manga japonés, preparó junto al equipo de Docomo, los que hasta no hace mucho habían sido considerados como el primer set de emojis de la historia.

Pero esa historia no era correcta del todo. Desde Emojipedia, la web de referencia principal que se dedica a documentar el uso de los emojis desde 2013, han decidido aclarar las cosas sobre el primer juego de emojis que llegó a ver la luz, uno que apareció dos años antes de que los japoneses de Docomo publicaran el suyo.

En Emojipedia se encuentran alojados todos los sets de emojis que imaginas, y ahora, también tienen el más antiguo del que se tiene referencia. Publicado en 1997 por SoftBank, el mismo operador que en el 2008 se asoció con Apple para llevar el iPhone a Japón, es un conjunto de 90 emojis monocromáticos.

El mismo Shigetaka Kurita, tuiteó a principios de este año, que creía que los emojis que había desarrollado para Docomo no fueron los primeros en aparecer en un teléfono móvil en Japón, sino más bien los del terminal Pioneer conocido como J-PHONE que se lanzó en 1997.

EL J-Phone fue un dispositivo que aparentemente no se vendió en absoluto, pero en efecto, tenía un selector de emojis con 90 de ellos. Y ahora tenemos su fecha de lanzamiento, el 1 de noviembre de 1997, como la fecha en la que un set de emojis apareció por primera vez en un móvil.

La diferencia clara aquí, es que era un terminal monocromo, y por lo tanto, los emojis eran en blanco y negro. Los que creó Kurita para Docomo ya eran a color, y son bastante diferentes.

NTT DoCoMo had the original emoji set in Japan, created by @sigekun. These were animated at the time but most new phones seem to show static versions now. Check out this mini phone that uses them! 🐥✨ pic.twitter.com/NvEW1mUpve