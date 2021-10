El guión de 'Dune' se escribió con un programa de MS-DOS, y no es aislado: R.R. Martin y otros también han usado software muy viejo

Eric Roth es el último guionista del que se conoce que para escribir guiones (como puede ser el de la película 'Dune', de la que ya se ha confirmado una secuela) ha usado un software totalmente obsoleto. Concretamente, Movie Master, uno que tiene ya 30 años de antigüedad y que sólo funciona en MS-DOS (MS-DOS nació hace ya 40).

Eric Roth tiene a sus espaldas grandes obras reconocidas del cine como 'Forrest Gump' o 'El Curioso Caso de Benjamin Button', y siempre ha usado software antiguo para ello. Y, como verás en este artículo, hay otros guionistas que también han usado programas antiguos, por diversas razones, para series, películas o libros de ficción.

En una entrevista concedida, mientras comentaba sus rutinas de trabajo, el guionista, en Windows XP, arrancó Movie Master 3.09, lo cual abrió una ventana de DOS. Roth explicó cómo sus compañeros de película no pueden acceder a Internet y conseguir ese guión sino que él tiene que enviarles una copia impresa y ellos deben escanearlo. Este escrito ni siquiera se puede enviar por correo electrónico. "No se puede acceder a él más que donde está", ha explicado Roth. El hecho de que el guionista use un equipo sin conexión a Internet hace que difícilmente le puedan hackear su trabajo.

Para él supone además cierta superstición y cierto miedo al cambio, según sus palabras. Además, el programa da la posibilidad de escribir hasta 40 páginas. El hecho de que su viejo ordenador no esté conectado a Internet le elimina de distracciones, como él mismo asegura. Otra ventaja para él de este software es que el límite de capacidad de 40 páginas le ayuda a estructurar sus guiones. "Me doy cuenta de que si no he expresado lo que tenía en mente en 40 páginas empiezo a tener problemas", ha explicado.

Otros guionistas nostálgicos que han usado software obsoleto

Eric Roth no es el único nostálgico que usa software obsoleto para escribir sus obras. En el año 2014, George R.R. Martin, creador de Juego de Tronos declaró que usaba solo software compatible con máquinas DOS. Concretamente, su programa estrella era WordStar 4.0.

Dijo que disfrutaba de su simplicidad y que no le gustan los autocorrectores y correctores ortográficos modernos. "Si quisiera una mayúscula, habría escrito una mayúscula. Sé cómo funciona la tecla de mayúsculas", explicó en un programa de televisión. No hay información reciente de Martin hablando de si lo sigue haciendo, pero no sería de extrañar.

Otros guionistas que han usado WordStar han sido Roger MacBride Allen, Gerald Brandt, Jeffrey A. Carver, Arthur C. Clarke, David Gerrold, Terence M. Green, James Gunn, Matthew Hughes, Donald Kingsbury, Eric Kotani, Paul Levinson, Vonda McIntyre, Kit Reed, Jennifer Roberson y Edo van Belkom, según informaciones de Robert James Sawyer, autor de ciencia ficción en un artículo explicando que él también tira de este programa antiguo y explicando sus razones.

Primero, hay que decir que además de WordStar, también destaca otros programas usados como "WordPerfect, Word, MultiMate, Sprint, XyWrite y casi cualquier otro paquete de procesamiento de textos para MS-DOS y Windows". PeroSawyer dice que el primero mencionado tiene algo que lo hace diferente y es la composición creativa con el teclado y que cuenta con una interfaz diseñada para mecanógrafos táctiles

WordStar se lanzó por primera vez en 1979, antes de que hubiera una estandarización en los teclados de los ordenadores. En aquella época, muchos teclados carecían de teclas de flecha para el movimiento del cursor y de teclas de función especiales para emitir comandos. Lo único con lo que se contaba era con la disposición estándar de una máquina de escribir QWERTY con teclas alfanuméricas y una tecla de control.