Mitad calculadora, mitad bloc de notas: cinco alternativas a Soulver para usuarios de PC

Si alguna vez te has sentado con un boli y una hoja de papel a calcular un presupuesto, por ejemplo, te habrás dado cuenta de que encaja más con el modo en que, intuitivamente, utilizamos las matemáticas en nuestro día a día que la típica aplicación de calculadora. Por supuesto, eso no significa que ésta última no cuente con la ventaja de librarnos de hacer las operaciones pertinentes.

Pero, ¿y si una aplicación de notas trajera incluida la calculadora? Pues de ese tipo de utilidades de software es de las que vamos a hablar hoy. Y entre ellas, como referente y ejemplo más popular, destaca Soulver.

Soulver es una de esas pequeñas aplicaciones para macOS que frecuentemente aparecen en las listas de 'imprescindibles' de los fans del sistema operativo de Apple. Y también en las de 'aplicaciones que echo de menos cuando tengo que trabajar en Windows'. Porque, efectivamente, Soulver sólo cuenta con versiones para macOS y iOS, y no está a disposición de los usuarios de Windows, Linux y cía.

Pero, ¿acaso no existe tampoco ninguna alternativa a Soulver en esos sistemas operativos? Sí, las hay, y hemos recopilado varias en este listado. Pero, antes de mostrártelas, vamos a entender qué estamos hablando.

¿Qué son estas aplicaciones?

Una aplicación (no incluida en este listado) ofrece una descripción en su web que resume qué distingue a estas aplicaciones de otras alternativas para hacer operaciones:

"Es una aplicación donde haces matemáticas como una persona normal. Te permite escribir lo que quieras y resolver de manera inteligente la parte matemática, ofreciendo una respuesta en el panel derecho. Luego, puedes conectar esas respuestas a ecuaciones futuras y si esa respuesta cambia, también lo hacen las ecuaciones en las que se usa".

Normalmente, son aplicaciones que permiten indicar con palabras, al estilo de un lenguaje de programación, qué información queremos (junto con los típicos operadores matemáticos, en algunas también podemos indicar 'in eur' para que un precio en dólares se exprese en nuestra moneda, por ejemplo).

Las conversiones de unidades, el uso de variables, o incluso —en algunos casos— la posibilidad de calcular cuántos días u horas transcurren entre dos fechas dadas, forma parte también de las capacidades de estas herramientas.

Parsify (Freemium para Windows, Linux y Mac)

Parsify es la opción más similar a Soulver de todo el listado. Junto a los aspectos más básicos compartidos por todas las herramientas aquí citadas, es compatible con las operaciones entre zonas horarias, y cuenta con la posibilidad de tener abiertas (y de guardar) varias 'hojas de cálculo' (por llamarlas de algún modo) diferentes, aunque al contrario que Soulver, no muestra un listado de todas las archivadas en la barra lateral.

También es, como Soulver, una herramienta de pago: aunque allí donde Soulver sólo da la opción de pagar 35$ por ella, los desarrolladores de Parsify apuestan por un modelo freemium… la versión con funcionalidad completa cuesta 30€, pero podemos usar gratis indefinidamente una versión… que sólo evalúa las primeras 5 líneas del primer documento abierto por el programa.

OpalCalc (Freemium para Windows)

OpalCalc es, posiblemente, la herramienta más citada cuando buscamos en Internet testimonios sobre "un Soulver para Windows". Esto no se debe necesariamente a que sea la mejor alternativa a aquel, sino al hecho de que es el software más antiguo de este listado, durante mucho tiempo la única opción disponible para contar con un bloc de notas / calculadora fuera de Mac.

Al contrario que Parsify, no puede mostrar más de una hoja al mismo tiempo, aunque sí permite guardar su contenido en un formato propio (¡e imprimirlo!). Por otro lado, cuenta con un amplio soporte de operaciones con fechas y de conversión de unidades (de medida o monetarias), uso de funciones integradas (y posibilidad de crear funciones propias).

Quizá la mayor particularidad de OpalCalc sea su estética: ahí donde el resto del listado busca imitar el 'look&feel' minimalista de Soulver, la interfaz de OpalCalc está llena de pequeños iconos pelín retro que le restan elegancia (aunque, como aspecto positivo, incluye varios esquemas de color a elegir).

Su modelo 'freemium' es idéntico al de Parsify: versión de pago de 15$, y sólo evalúa 5 líneas de la hoja en la versión gratuita.

Numbr (Gratis para Web / Extensión de Chrome)

Numbr es una herramienta que nos permite usarla de dos maneras muy distintas: online desde su web (sólo tenemos que pulsar el botón 'Create a doc' de su portada para crear nuestra 'hoja de cálculo', pudiendo incluso compartirla con otros usuarios) y mediante una ventana emergente dentro de nuestro navegador web (a través de una extensión para navegadores basados en Chrome).

No cuenta por ahora con opciones (aunque está programada su inclusión) para operar con fechas o realizar conversiones de unidades, si bien sus conversiones entre divisas cuentan incluso con soporte para criptomonedas.

NoteCalc (Gratis para Web)

NoteCalc es otra opción más dirigida únicamente al ámbito web, aunque al contrario que la versión online de Numbr, permite la edición simultánea de varios documentos, y es instalable en nuestro propio servidor web (todas las instrucciones están disponibles en su repositorio).

Destaca la usabilidad que le proporcionan pequeños detalles como el resaltado de variables y referencias, indicaciones de línea de dichas referencias, el autocompletado o el guardado automático sin conexión.

Además, destaca también en el ámbito matemático, permitiéndonos realizar operaciones binarias, y operar con vectores y matrices. Está prevista también la inclusión de números hexadecimales y las funciones integradas.

Calca (De pago para Windows y Mac)

Calca es una herramienta particular dentro de esta lista. Cuenta con visualización de notas archivadas, como Soulver, pero al contrario que el resto de opciones, no ofrece un panel lateral para los resultados: sólo te los va mostrando a medida que escribes.

Está, sin embargo, muy bien dotado en el aspecto matemático: variables, funciones, matrices, resolución de ecuaciones, e incluso operaciones de lógica (que no encontrarás en ninguna otra utilidad similar).

Sin opción freemium, cuesta 10 dólares en la Tienda de Windows y 5 dólares en la Mac App Store.