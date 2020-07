'Mmhmm' convierte tus videollamadas en tu propio programa de televisión

Debido a la pandemia mundial y al confinamiento para combatirla, las plataformas de videollamada han cobrado una importancia vital para estar en contacto con nuestros seres queridos y compañeros de trabajo.

'Mmhmm' es una nueva herramienta que llega para hacer nuestras videollamadas más interactivas, permitiéndonos agregar todo tipo de contenido detrás de nosotros (como si fueras el presentador de un programa de televisión).

Puedes colocar vídeos o fotos a tu lado, detrás o sobre tu silueta

El nombre de esta compañía es bastante curioso. El CEO de la compañía, Phil Libin (que fue CEO de Evernote durante sus tiempos de bonanza), asegura que "es importante tener un nombre que puedes pronunciar mientras comes".

Como podemos comprobar en el vídeo de presentación, gracias a esta aplicación podemos elegir sobre qué fondo queremos aparecer (algo que incorporan muchas herramientas de videollamadas) e incluso seleccionar uno animado.

De todos modos, uno de los puntos más interesantes es que podemos incluir contenido a nuestro lado (en el vídeo de demo muestran diferentes fotos de Instagram, gráficas o incluso vídeos).

Mmhmm nos permite redimensionar nuestra presencia en la pantalla, al mismo tiempo que es posible establecer el tamaño de la imagen o vídeo que estamos mostrando. También podemos aparecer integrados en la imagen o desaparecer por completo.

Por si fuera poco, podemos crear una presentación colaborativa, y que otra persona se encargue de gestionar todo el contenido que va apareciendo mientras nosotros sólo nos preocupamos de hablar hacia la cámara.

Según podemos leer en Verge, esta compañía ha obtenido 4.5 millones de dólares de Sequoia Capital. De momento esta aplicación se encuentra en fase de invitación, para usuarios que tengan macOS Catalina.

Mmhmm is launching today in private beta—we’re still testing things and adding new features. We plan to make the app available to everyone this fall. In the meantime, if you want to grab an invite, this is the link to click: https://t.co/Uvtf4yM1Er — mmhmm (@mmhmmapp) July 7, 2020

De todos modos, están desarrollando aplicaciones tanto para Windows como para dispositivos móviles, que prometen que estarán disponibles en los próximos meses. Es una herramienta muy prometedora, que puede ser útil tanto en presentaciones de trabajo como para realizar un programa en YouTube sin demasiado esfuerzo.