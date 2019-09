myCompiler es una web donde puedes practicar con 16 lenguajes de programación sin instalar nada

Recientemente hablamos de RealDev, una plataforma interesante para que los desarrolladores pongan a prueba sus habilidades mediante la resolución de distintos desafíos. De nuevo, venimos con otra herramienta para desarrolladores, que ahorrará unas cuantas instalaciones y permitirá practicar de forma libre a través del navegador.

Se trata de myCompiler, una página web que nos permite practicar con hasta 16 lenguajes de programación, entre los que no podían faltar C++, Java o Python, entre otros cuantos. Sin registro ni introducción de datos, no tenemos más que abrir la página para empezar a trabajar.

Así funciona myCompiler

Lo primero que nos encontramos a la hora de abrir myCompiler son los distintos lenguajes de programación con los que podemos trabajar. En concreto, contamos con 16, y sus nombres los encontrarás en esta lista.

NodeJS

Python

Ruby

Go

C

C++

Java

C#

PHP

Bash

Lua

R

D

Perl

Clojure

Assembly

Independientemente de la plataforma de desarrollo que escojamos, la interfaz será totalmente idéntica. Nos encontramos, en primer lugar, un campo de texto para empezar a introducir el código. En la segunda pestaña, podremos poner las variables de entrada, quedando las de salida restringidas a la tercera.

La idea con esta plataforma es poder practicar de forma sencilla, sin necesidad de tener nada instalado, por lo que no debemos esperar exactamente el mismo potencial que un compilador que hayamos instalado en nuestro PC. No obstante, la plataforma es más que adecuada para iniciarnos en el mundo de la programación sin instalaciones, o para probar código de forma rápida.

No es necesario registro ni introducir ningún dato para que funcione, simplemente nos introducimo en la web y abrimos el lenguaje de programación que queramos. Podemos ejecutar el código dándole al botón de 'run', así como guardarlos con 'save'.