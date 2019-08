Esta inteligencia artificial genera letras de canciones a partir de una palabra: ya ha compuesto más de 25.000 temas

En alguna ocasión nos hemos hecho eco de cómo la inteligencia artificial empieza a dibujar su futuro a la hora de autocompletar texto. Herramientas como Talk To Transformer demostraron que basta con un pequeño texto para completarlo mediante IA, y hoy venimos con una red neuronal capaz de crear canciones, bien estructuradas, con tan solo indicar una palabra.

El proyecto se llama These Lyrics Do Not Exist, y como acabamos de indicar, nos requiere un tema para elaborar una canción desde cero, con sus versos, pre-estribillos y estribillos incluidos.

El creador de esta inteligencia artificial tiene como principal objetivo mostrar que las redes neuronales pueden llegar a ser creativas, una capacidad que siempre ha sido inherente al ser humano. La idea es simple: una palabra, infinitas posibilidades de crear canciones con ella.

"Some people wrongly believe that computers cannot be creative, however as TheseLyricsDoNotExist.com shows, computers using artificial neural networks can be creative and create new ideas similar to how humans are creative."