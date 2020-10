Tres alternativas a la formalidad de Zoom que buscan fomentar las interacciones naturales en el teletrabajo y el aula online

Desde que la pandemia alteró nuestra vida cotidiana y obligó a muchos usuarios a cambiar la oficina y el aula por una habitación de sus casas, hemos aprendido a trasladar la formalidad de las clases magistrales y de la sala de conferencia a nuestras interacciones en las plataformas de videoconferencia como Microsoft Teams y Zoom.

Así, las citadas aplicaciones... sin embargo, la oficina y la universidad pre-pandemia no eran así. No, al menos la mayor parte del tiempo: nuestra jornada se componía en su mayor parte de interacciones informales (charlas a la hora del café, corrillos entre clase y clase, etc), tan ajenas a lo que Teams o Zoom representan para nosotros.

Así que algunas startups se han puesto manos a la obra para desarrollar aplicaciones de videoconferencia que favorezcan una nueva clase de interacción online que permita recuperar la informalidad de las viejas interacciones presenciales.

Remotion

"Muchos equipos de trabajo tenían culturas que dependían de la capacidad de hablar en vivo y de forma espontánea. […] Lo que pensamos en que hay que recuperar eso".

Quien así habla es Alexander Embiricos, CEO y cofundador de Remotion, un software de videollamadas lanzado esta semana cuyo objetivo es lograr que las videollamadas sean una herramienta discreta en nuestro día a día, en lugar de algo que reclame toda nuestra atención en momentos puntuales.

Para ello, las caras de nuestros compañeros de trabajo aparecen en un dock en un borde de nuestro escritorio y, cuando no estamos inmersos en una llamada, sus fotos (o animaciones) siguen mostrándose junto a códigos de color y mensajes de estado que indican su grado de disponibilidad para un chat rápido.

Embiricos aclara que no considera su herramienta un reemplazo completo para herramientas como Zoom ni tampoco aboga "por un mundo en el que todo el mundo esté siempre hablando", sino que está convencido de que las conversaciones a través de su plataforma pueden evitar la necesidad de muchas reuniones programadas formalmente, pero también de interminables conversaciones mediante chat o email para resolver problemas simples.

Remotion está actualmente disponible de forma gratuita, aunque exclusiva para macOS… si bien sus desarrolladores afirman que tienen previsto añadir funciones adicionales de pago y expandirse a otros sistemas operativos.

InSpace Proximity

Narine Hall, la creadora de InSpace Proximity, explica que creó esta plataforma de videoconferencia con un fin muy concreto en mente: lograr que las sesiones de aprendizaje remoto se parezcan lo más posible a un aula física.

En InSpace, los avatares de los alumnos se disponen por la pantalla como lo harían en un aula física, pudiendo agruparse como lo harían cuando algunos de ellos se sientan juntos entre sí (o como cuando acercan sus mesas para realizar trabajo en grupo).

Esto permite que, como en la vida real, el volumen de las conversaciones que se establecen varíe según su "cercanía" al usuario. Y si los usuarios agrupados crean una 'habitación' dibujando rectángulo en la pantalla, la conversación que se realice dentro de la misma será privada.

InSpace también permite que un estudiante se acerque discretamente al profesor a realizar una pregunta que no será oída por el resto de usuarios, o que el profesor (u otra persona con su permiso) pueda dirigirse a toda la clase simultáneamente. Por descontado, 'levantar la mano' para llamar la atención del profesor es otra de las funciones incluidas en el programa.

Minglr

Zoom constituye una gran alternativa para organizar grandes conferencias virtuales, por ejemplo en el ámbito académico. Pero muchos usuarios echan en falta las conversaciones de pasillo entre conferencia y conferencia. Por ello Thomas Malone, profesor del MIT y director fundador del MIT Center for Collective Intelligence ha creado Minglr para cubrir este hueco.

Minglr permite conectar a los asistentes a conferencias virtuales a través de breves conversaciones de vídeo, haciendo que cada usuario pueda indicar con qué compañeros les gustaría chatear y saber quién ha expresado su interés en chatear con ellos. Cuando dos usuarios están de acuerdo en hablar entre ellos, se abre una sesión de Jitsi, una herramienta de videoconferencia open source.

Malone explica que ya se ha probado con éxito en la conferencia virtual de este año de la Association for Computing Machinery y que "el 86% de las personas que utilizaron el sistema piensan que debería implementarse en conferencias similares en el futuro".

Vía | Fast Company