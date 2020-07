Una artista lleva 10 años creando estas hermosas y elaboradas ilustraciones y lo hace todo con... PowerPoint

Los buenos artistas pueden llegar a conseguir los métodos más inusuales para expresarse, y si una abuela de 89 años puede hacerse famosa por sus pinturas hechas en Paint, no debería sorprendernos que haya artistas hasta del PowerPoint.

Ese es el caso de Daphne Di, una estudiante de las Filipinas que lleva años creando ilustraciones con la herramienta de presentaciones de Microsoft. El arte de Daphne es bastante fenomenal y a simple vista probablemente nadie se imagine nunca que lo que usó para crearlo haya sido algo que tantos asociamos con reuniones llenas de laminas aburridas como PowerPoint.

Esta chica es además una estudiante de salud pública cuyas aspiraciones tienen que ver con ayudar a comunidades distantes y remotas al mismo tiempo que se dedica a su arte. Daphne es una máquina con el PowerPoint y no se guarda todos sus secretos para ella misma.

Desde su cuenta de Twitter comparte una larga serie de hilos en los que incluye tutoriales y recursos para que domines el PowerPoint casi al nivel de ella. No solo se trata de cómo ilustrar usando la herramienta, sino de cómo crear mejores diapositivas.

En este breve vídeo muestra cómo utiliza la herramienta de combinar formas en PowerPoint para crear dibujos muy elaborados. En su web personal te puedes encontrar una larga serie de posters, diseños, cómics, ilustraciones y diapositivas de, sí, adivinaste: PowerPoint.

highly requested (wow) !! 💖



here's a super short video on my usual drawing process using powerpoint 🌻



ps: im sorry it ended up looking like that.... pic.twitter.com/VtctKGgsoS