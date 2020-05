Descarga más de 100 fondos para Zoom seleccionados el gigantesco archivo de la BBC

Si hasta ahora estaba de moda aplicar filtros sobre nuestras caras (añadir pecas, pestañas o eliminar arrugas), en la actualidad puede ser muy útil establecer un buen fondo en Zoom.

De esta manera, puedes conseguir un resultado bastante divertido y al mismo tiempo preservar tu privacidad (o que no se note que no todavía no has hecho la cama, cuando son las cinco de la tarde).

La BBC nos ofrece una selección con más de 100 localizaciones completamente vacías, elegidas entre su gigantesco archivo de contenido, que serán ideales para establecer de fondo en una videollamada.

Simplemente tendremos que ir a esta página web, y navegar por las diferentes categorías de fondos de pantalla: decorado en el que se rodó una sitcom, platós en los que se grabaron programas de entretenimiento o decorados de ciencia ficción.

Las imágenes están en alta resolución, y al hacer click en cada una de ellas se cargarán directamente en el navegador. Cómo no aparece ninguna persona, son ideales para esta época de distanciamiento social.

Cómo cambiar el fondo de Zoom

Una vez que hayamos descargado las imágenes que queramos, en la versión de escritorio será tan sencillo como ir al icono de rueda dentada que abre el menú de Configuración. Este icono lo encontraremos en la esquina superior derecha.

En el menú de configuración tendrás que ir a la categoría de Fondo Virtual (en la columna de la izquierda) y seleccionar "Elegir un fondo virtual" para colocar alguna de las imágenes que hayamos descargado.

En la versión móvil tendremos que hacer click en los tres puntos que aparecen en la parte inferior derecha. De esta manera, se desplegará un menú en el que seleccionar "Fondo Virtual" y elegir cualquier imagen que tengamos guardada.