Este juego de distinguir imágenes te reta a diferenciar las reales de las generadas por inteligencia artificial

Cuando surgieron las primeras IAs generadoras de imágenes, la mayoría de ellas especializadas en rostros humanos (¿recordáis ThisPersonNotExists?) nos parecía increíble el nivel de realismo que había llegado a alcanzar esta tecnología... pese a que un ojo atento todavía era capaz de detectar los errores si sabía qué buscar.

Sin embargo, ahora, en la era de DALL-E 2, Midjourney y Stable Diffusion, en la que las imágenes artificiales se han vuelto prácticamente indistinguibles de las reales (y no sólo a la hora de representar rostros), no hay apenas trucos más allá de la intuición a los que podamos recurrir para diferenciarlas. Y por eso, intentarlo es un reto aún mayor.

'Which Is AI?' es una web que nos desafía a intentar precisamente eso: a mostrarte seis imágenes (cinco, en algunas ocasiones) y que tengas que averiguar cuál de ellas ha sido generada por una IA (concretamente, por Stable Diffusion, pues las imágenes 'artificiales' del juego se extraen de la galería/buscador Lexica.Art).

Por otro lado, las imágenes reales (con una temática siempre similar a la de Lexica), se obtienen de uno de los bancos de imágenes más populares de Internet, el portal Unsplash.

Try https://t.co/gxZDNpz9n2 - A simple game where you find an AI-generated image out of a list of real images.



See if you can get a score above 10.



I am guessing the game will get harder as images improve in the near future



AI images from https://t.co/f12CAwnJ4T pic.twitter.com/lcKPCDrmN1