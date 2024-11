Después de casi dos años usando ChatGPT, este es el uso principal que le doy

Parece que fue ayer cuando la inteligencia artificial aterrizó en nuestras vidas con el lanzamiento de ChatGPT, pero la realidad es que ya van a pasar dos años desde ese 30 de noviembre de 2022, cuando se lanzó la IA de OpenAI. Tras este tiempo he podido determinar que en mi caso particular me apoyo mucho en la IA sobre todo en tareas creativas, algo que también ocurre con los usuarios en general.

Precisamente analizar el uso que se le da a ChatGPT es una tarea complicada debido a que OpenAI no comparte esa información. Es lógico de pensar, ya que son datos que cualquier competidor querría en su poder para enfocar su propio modelo de IA. Pero hay estudios de terceros que tratan de darnos luz al respecto.

Estos son los usos que le damos a ChatGPT en el día a día

El Allen Institute for Artificial Intelligence lanzó en 2023 un proyecto llamado 'WildChat'. Se trata precisamente de una IA generativa que permite accede a GPT-4, y hace que los usuarios tengan firmado un consentimiento para tratar sus datos de uso para una investigación.

Tras analizar el comportamiento de los usuarios al usar GPT-4 se ha visto que es utilizado mayormente para la composición creativa en un 27,6% de los casos. Esto es algo que se traslada a mi día a día donde casi siempre que abro ChatGPT voy a querer generar un texto creativo para poder trabajar en diferentes proyectos o incluso para mis partidas de rol.

La imaginación de la que a veces carezco puedo encontrarla en la inteligencia artificial con la generación de diferentes historias a partir de las instrucciones que le voy dando. Aunque también lo uso en el día a día académico a la hora de organizar información y también responder diferentes preguntas que puedan surgir o incluso que me dé fuentes de un tema.

Si volvemos a los datos de este estudio hay que destacar que en un segundo puesto podemos encontrar que la IA se usa para generar contenido de índole sexual. Esto se usa para crear historias con este contenido explícito. Entre otros usos tenemos la lluvia de ideas, la explicación de ideas, información general, escritura de código o la composición académica.

De esta manera estamos viendo como la IA tiene una gran cantidad de usos a día de hoy. Pero lo realmente llamativo es que existe una gran similitud entre la búsqueda que se hace con ChatGPT y las búsquedas en el lanzamiento de Google a finales de los 90.

Otro dato importante es el tiempo que ha tardado en llegar ChatGPT al millón de usuarios. Grandes plataformas como Netflix tardaron 3,5 años en llegar a este hito pero ChatGPT solo necesitó cinco días en conseguir el millón de usuarios. Algo que marca lo disruptor que fue la IA en nuestra sociedad.

Imágenes | Solen Feyissa

Vía | Le Grand Continent

