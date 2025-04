He probado la nueva función estrella de ChatGPT gratis y me ha sorprendido lo útil que puede ser para hacer una investigación

Tener un tema en la cabeza y querer buscar toda la información existente sobre él puede ser una tarea complicada. Implica ir resultado por resultado en Google (o en otro buscador) comparando información, lo que consume mucho tiempo. Sin embargo, la inteligencia artificial ha llegado para facilitar este proceso con funciones como Deep Research.

La semana pasada, OpenAI anunció la llegada de esta función a todos los usuarios, independientemente de si cuentan o no con un plan de pago, aunque en una versión más ligera. Hasta ese momento, esta funcionalidad solo estaba disponible para suscriptores de los planes Plus y Pro.

Ponemos a prueba 'Deep Research' gratis

Con esta nueva versión más accesible y económica, OpenAI se iguala con competidores como Gemini o Grok, que ya ofrecían modos de "investigación profunda" abiertos a todos. Por eso hemos querido ponerla a prueba, eligiendo un tema técnico dentro de la investigación médica: la relación entre la diabetes y las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer.

El objetivo era comprobar cómo realiza la investigación a través de distintas fuentes, cómo redacta los informes y cómo se compara con otras plataformas.

Para la prueba, el prompt que usé fue el siguiente:

Hazme una investigación en profundidad de la relación que existe entre la diabetes y la aparición de enfermedades neurodegenerativas. Necesito que sea una investigación basada en fuentes científicas con referencias a papers con el objetivo de saber todo lo que se conoce de manera reciente sobre este complejo tema. Dale preferencia a las publicaciones más recientes, destacando los mecanismos fisiológicos que pueden relacionar ambas patologías y también el posible uso que pueden tener los tratamientos que toman los diabéticos para tratar de cierta manera las enfermedades neurodegenerativas.

Tras introducir la consulta, Deep Research (en su versión gratuita) hizo varias preguntas adicionales para concretar más: el idioma de las publicaciones, las enfermedades específicas y el tipo de estudios que interesaban.

El informe se generó en apenas 4 minutos, respaldado con fuentes de calidad, principalmente artículos extraídos de PubMed. Tras leerlo, se nota un gran nivel técnico: la IA consigue explicar conceptos complejos de forma clara y aporta una buena recopilación bibliográfica como guía de investigación. Esto se ve precisamente en la referencia que se agrega al lado de cada una de las frases que proporciona la IA para que en un solo clic podamos saber exactamente de donde ha sacado una información concreta.

Sin embargo, se percibe que es una versión liviana.

Al repetir la misma búsqueda en la versión Plus, la diferencia es evidente:

Mejor organización de los datos, incluyendo tablas detalladas.

Mayor extensión y profundidad.

Tiempo de generación más largo: 13 minutos frente a los 4 minutos de la versión gratuita.

Pero en ambos casos hay un aspecto que me gusta mucho: al lado de cada frase hace referencia a la bibliografía de donde ha salido, como una especie de bibliografía en estilo Vancouver. Algo imprescindible para poder comprobar la veracidad de lo que dice, aunque en su mayoría es un copia y pega de lo que ha visto en la fuente. Exactamente igual a lo que hacemos en el inicio de una investigación.

No es una crítica. Lógicamente, entre la versión gratuita y la versión prémium debe existir diferencias, pero bajo mi punto de vista es bastante más limitada esta versión gratuita de lo que prometía en un inicio la propia OpenAI.

Cómo funciona frente a la competencia

Si nos vamos a la competencia, como es Gemini y Grok, también hemos querido hacer la prueba con este mismo tema de investigación. Si comenzamos con Gemini y usando el mismo prompt la verdad es que el resultado es bastante parecido con una buena organización en apartados de toda la información que ha podido encontrar.

En este caso la muestra de las fuentes que ha usado, que es lo más importante en una investigación de este tipo, no las hace al lado de cada frase, como en el caso de ChatGPT. Apuestan por agregar al final de cada párrafo una pequeña flecha que actúa como desplegable donde se abren las diferentes referencias. Algo que puede no ser tan práctico, ya que no se puede consultar tan rápido de donde saca un dato muy concreto. Pero para ser completamente gratis, la verdad es que ofrece una buena calidad.

Por último tenemos a Grok que ante la búsqueda realizada me ha dejado un poco frío. Con diferencia ha sido la IA que menos fuentes ha consultado a la hora de hacer la investigación y también la que menos información técnica ofrece en su informe de resultado. Esto hace que no sea demasiado práctico a la hora de hacer una investigación técnica de este tipo.

Le falta precisamente que se acceda rápidamente a cada referencia a través de un hiperenlace, como hemos visto en las dos IA anteriores, y también algo más concreto y profundo (como su nombre indica). Lo que si me gusta bastante es que apuesta también por las tablas como una forma de resumir la información que ha podido encontrar en internet sobre este tema.

Hoy en día, cualquier usuario —sin pagar suscripciones— tiene acceso a herramientas de inteligencia artificial capaces de hacer investigaciones técnicas de gran nivel. Y no solo en medicina: este tipo de búsqueda avanzada puede aplicarse en derecho, economía, tecnología o cualquier campo que requiera documentación previa antes de arrancar un proyecto.

Eso sí, sigue siendo importante recordar que la IA es solo una herramienta de apoyo. Aún no sustituye al criterio ni a la capacidad crítica de un investigador humano.

