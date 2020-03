31 distribuciones Linux para elegir bien la que más necesitas

Es muy posible que muchos de vosotros hayáis oído hablar de GNU/Linux pero no os hayáis decidido a probarlo por no saber qué distribución escoger. Incluso puede que aun siendo ya usuarios de Linux, aun no estéis del todo satisfecho con él y queráis buscar alguna otra alternativa. O quién sabe, puede que después de todo lo único que necesitéis sea un sistema operativo para revivir aquel viejo ordenador que está acumulando polvo en el trastero.

Sea cual sea vuestro caso, hoy os queremos ayudar poniendo a vuestra disposición una lista de 31 distribuciones Linux en la que explicamos los puntos fuertes de cada una para que podáis elegir la que mejor se adapte a vosotros. Se trata de una lista que queremos mantener viva, por lo que estaremos atentos a cualquier sugerencia que nos hagáis.

Para amantes de la estabilidad

Red Hat Enterprise Linux: Distribución comercial de Linux desarrollada por Red Hat. Ofrece una estabilidad y flexibilidad punteras, lo que la coloca como una de las más recomendadas para empresas y servidores.

Debian: Muy estable y 100% libre, Debian destaca por su sistema de paquetería .deb y su gestión de paquetes APT. Es una de las distribuciones más importantes de GNU/Linux, ya que en ella se basan gigantes como Ubuntu.

openSUSE: Es una de las alternativas más potente contra la familia de distribuciones basadas en Debian. Está disponible con los entornos de escritorio KDE y Gnome, y cuenta como una de sus mejores armas con la robusta herramienta de instalación y configuración YaST y el configurador gráfico SaX.

Fedora: Distribución gratuita creada y mantenida por la empresa Red Hat que utiliza el sistema de paquetería RPM (Red Hat Package Manager). Tiene tres versiones diferentes para escritorio, servidores y sistemas en la nube, y destaca por su seguridad gracias al sistema SELinux ("Security-Enhanced Linux").

CentOS: Nació como un derivado gratuito de la distribución comercial Red Hat Enterprise Linux (RHEL) destinada al uso empresarial. Recientemente unió las fuerzas con el propio Red Hat, y sigue siendo una apuesta segura para los que busquen un código de gran calidad.

Arch Linux: Una distribución modular en la que empiezas desde cero y tienes que ir añadiéndole los componentes que quieras. No es muy apta para principiante, y utiliza pacman, su propio gestor de paquetes. Se trata de una Rolling Release, lo que quiere decir que todos sus componentes van actualizándose sin necesidad de instalar versiones nuevas del sistema operativo.

Manjaro: Una prometedora distribución que promete llevar todo el potencial de Arch Linux al usuario menos experimentado. Para eso, ofrece un sistema operativo ya montado y basado en Arch, con un instalador sencillo como el que podemos encontrar en otras distribuciones como Ubuntu. Tiene versiones oficiales con los entornos de escritorio XFCE y KDE.

Para principiantes

Ubuntu: Una de las distribuciones más utilizadas gracias a su gran facilidad de uso. Basada en Debian, es amada y odiada por partes iguales por su exclusivo entorno de escritorio Unity, con el que persigue convertirse en una distribución versátil que pueda utilizarse tanto en ordenadores como móviles y tabletas.

Linux Mint: Basado en Ubuntu, es uno de los más recomendados para todos aquellos que tocan Linux por primera vez. Su entorno de escritorio, Cinnamon, tiene muchas similitudes con el de Windows, y es también uno de los más personalizables.

Elementary OS: De todas las distribuciones basadas en Ubuntu, esta una de las que más personalidad tiene gracias a su cuidadísimo aspecto, que imita el del sistema operativo OS X de Apple. Increíblemente rápida y fácil de usar, le ofrece al usuario todo lo que pueda necesitar desde el primer momento, incluyendo una colección de aplicaciones propias diseñadas para integrarse a la perfección con su estilo visual.

Zorin OS: Distribución también basada en Ubuntu que nació con la intención de ayudar a que el usuario diera el salto a Linux ofreciéndole una interfaz lo más similar posible a Windows. Tiene varias versiones, algunas gratuitas como Core (versión básica), Lite (para PCs poco potentes) y Educational (incluye aplicaciones educativas), y otras cuantas de pago muy al estilo de las versiones de Windows.

Peppermint OS: Distribución rápida y ligera basada en Ubuntu con entorno de escritorio LXDE. Utiliza la tecnología Prism de Mozilla para integrarse con las aplicaciones basadas en la nube, utilizando las webapps como si fueran nativas. Se presenta como una alternativa a otros sistemas basados en la nube como Chrome OS.

Para celosos de su privacidad

Tails: Promocionada por el propio Edward Snowden y basada en Debian, es una distribución lista para ser ejecutada desde un USB o DVD. Tails se conecta a TOR tan pronto termina el proceso de inicio del sistema operativo, y toda conexión a Internet se realiza a través de esta red.

Kali Linux: Distribución basada en Debian con una inmensa colección de herramientas para proteger nuestros equipos. Utiliza un kernel personalizado con parches de seguridad y tiene soporte para la arquitectura ARM.

BlackArch Linux: Una distribución orientada a la seguridad informática que en un principio nació como expansión de Arch Linux, pero que ha seguido su propio camino. Nos da acceso a una impresionante cantidad de herramientas de hacking entre las que destaca Sploitctl, un script que permite instalar, actualizar y buscar sploits.

Arch Assault: Se trata de una nueva distribución, también basada en Arch Linux y muy parecida a la anterior, también dirigida a hackers y amantes de la seguridad. Minimalista, con gestor de ventanas Openbox acompañado por el panel Tint2, a pesar de estar aun verde ya ofrece soporte para arquitecturas ARM.

Para los equipos menos potentes

Puppy Linux: Una minúscula distribución que puede llevarse en un USB o CD, pero sorprendentemente rápida al cargarse enteramente en la memoria RAM del ordenador. Se carga en 30 o 40 segundos y ocupa sólo 100 MB.

Lubuntu: Se trata de una versión de Ubuntu mucho más ligera y asequible para equipos poco potentes al utilizar el sistema de escritorio LXDE y el gestor de ventanas Openbox. También incluye software personalizado bastante más ligero, por lo que sólo nos pide 128MB de RAM y un Pentium II o Celeron de 1999 para funciona.

Damn Small Linux: Distribución especialmente diseñada para los equipos más antiguos, como los Pentium de primera generación o incluso los i486. Como entorno gráfico y gestor de ventanas nos propone JWM, su iso ocupa apenas 50 MB y sólo nos pide como mínimo un Intel 486DX y 16 MB de memoria RAM.

SliTaz: Otro peso pluma aunque con un software ligeramente más moderno que el del anterior. Utiliza el entorno Openbox y sólo necesita un Pentium III con 256MB de RAM y 100 MB libres en el disco duro para funcionar.

LXLE: Basada en Lubuntu, esta distribución promete ser aun más ligera gracias a un mejor procesado de inicio y el entorno de escritorio LXDE. Ofrece varios perfiles que amoldarán la distro para que se parezca a Windows XP, Vista, y 7 Starter/Basic.

Bodhi Linux: Aunque actualmente su desarrollo está paralizado después de que su creador abandonase el barco, aun podemos utilizar las últimas versiones de esta distribución para nuestros equipos antiguos. Utiliza un entorno de escritorio Enlightenment y sólo pide como mínimo un equipo con procesador de 300 MHz, 128 MB de RAM y 2,5 GB de espacio libre en el disco duro.

Q4OS: Y si el anterior era un proyecto que llegaba a su fin, Q4OS es uno que está comenzando. Se trata de una distro basada en Debian. Su entorno de escritorio deriva de la una versión 3.x de KDE llamada Trinity DE e imita el aspecto de Windows XP. Puede usarse en equipos con Pentium de 300MHz, 128 MB de RAMy 3 GB de disco duro.

Para los apasionados de sus hobbies