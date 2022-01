AppImage Pool: la tienda de apps para Linux que funciona con cualquier distro sin preocuparse por dependencias

No todas las apps para Linux son creadas igual. Cuando eres novato, probablemente te enteres por las malas que x app para Ubuntu no funciona en Fedora, y una de Fedora no va en Arch. Es algo que depende de los paquetes que use tu distro. Mientras Ubuntu usa paquetes DEB, Fedora usa RPM, por ejemplo.

Esta inconveniencia ha mejorado muchísimo gracias a cosas como Flatpak y el Snap de Canonical con sus repositorios centralizados. Pero mucho antes de la llegada de esos paquetes "universales", ya teníamos AppImage, una forma de empaquetar apps para Linux con todas sus dependencias para que funcionen en cualquier distro, y desde hace poco tenemos algo que hace muy bien de "tienda de apps" en este formato.

AppImage es uno de los mejores formatos de distribución de software de Linux

AppImage viene de principios de los 2000, se llegó a llamar "Klik", y también se conocieron como "PortableLinuxApps". Su gran ventaja es que son básicamente una imagen de la aplicación (similar a un archivo .iso) que no requiere de instalación ni de permisos de administrador para funcionar.

Es probablemente lo más cercano a los .exe de Windows que te vas a encontrar en Linux. AppImage ofrece aplicaciones portables, empaquetadas en un único archivo con todas sus dependencias, independientemente de la distribución utilizada.

AppImage es probablemente lo más cercano a un .exe de Windows que te vas a encontrar en Linux

Hasta ahora uno de los mejores recursos para encontrar aplicaciones en este formato era ir a la web de AppImageHub, donde hay más de 1000 apps y contando. Ahora también podemos instalar nuestra propia "App Store de AppImageHub" gracias al proyecto AppImagePool.

AppImagePool es un cliente de AppImageHub creado en Flutter compatible con cualquier distro que imagines, completamente abierto, sin ánimos de lucro, con descargas rápidas, soporte para historial de versiones, actualización y regresión sencilla de appimages, que además está organizado en categorías simples.

Por supuesto, para instalarlo en tu distro tienes la opción de descargar la AppImage, pero también puedes instalarlo usando Flatpak:

Instalar : flatpak install flathub io.github.prateekmedia.appimagepool

: Ejecutar: flatpak run io.github.prateekmedia.appimagepool

Es sin duda un proyecto interesante que vale la pena probar, y que te permite utilizar uno de los mejores formatos de distribución de software para Linux que a veces se ignora más de lo que merece, especialmente teniendo en cuenta lo eficiente y libre de dolores de cabeza que tiende a ser.