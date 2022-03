Así es el exhaustivo interrogatorio que te hace Canonical para trabajar en Ubuntu (y que disuade a muchos aspirantes)

Así comienza el mensaje del responsable de contrataciones de Canonical para trabajar en desarrollo de la versión de Ubuntu para Windows Subsystem for Linux, un mensaje que prosigue explicando que tras la revisión del CV y el actual paso de "entrevista escrita", los siguientes pasos del proceso de selección serían la "evaluación estandarizada de aptitudes y personalidad", "las entrevistas con pares y evaluaciones tecnológicas" y "las entrevistas con el gerente de contratación".

/r/linux: This was the first step in the interview process at Canonical - I withdrew my application. https://t.co/tncnAQfJd6 pic.twitter.com/S1tnE7ECVv