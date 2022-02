Este chaval indio de 12 años lidera tres distribuciones derivadas de Ubuntu, y ha desarrollado varias apps (Gamebuntu entre ellas)

El pasado mes de noviembre, el desarrollador indio Rudra Saraswat lanzaba 'Gamebuntu', una herramienta gráfica que automatiza la instalación y configuración de "un entorno completo para juegos en Ubuntu sin ningún otro ajuste", uno que incluía desde Steam y Lutris hasta OBS y Twitch.

El pasado sábado, Saraswat estaba presente en el 'stand digital' de Ubuntu en el FOSDEM (Free and Open Source Software Developers' European Meeting) 2022 para hablar de Gamebuntu. Pero los participantes en el evento online que no conocieran previamente a Saraswat se quedarían sorprendidos al ver a su interlocutor: un niño de 12 años.

'Bueno' —pensarán muchos lectores— 'no es tan raro que un preadolescente con ciertos conocimientos de programación dedique su tiempo a crear herramientas relacionadas con videojuegos'.

Y es cierto. Pero es que el bueno de Saraswat había estado impartiendo, media hora antes en el mismo evento, otra charla sobre Ubuntu Unity Remix, una 'remezcla' no oficial de Ubuntu que reimplementa el entorno de escritorio Unity, abandonado por la distribución oficial hace ya unos años.

Un vistazo a… LOS 10 COMANDOS MÁS PELIGROSOS de Windows, Mac, Linux

Líder de tres proyectos de 'remix' de Ubuntu

Ubuntu Unity Remix, una de las tres 'remezclas' de Ubuntu creadas y lideradas por Saraswat.

Y ese chico de doce años, que acude a la escuela en Delhi, fue el encargado de hablar de Ubuntu Unity Remix porque él es el creador y líder del proyecto: lleva trabajando en él desde 2020, de hecho. Y también es uno de los mantenedores de Unity7 y de UnityX, la próxima generación del citado escritorio.

Bueno, bien, le gustan los videojuegos y el entorno Unity (que fue lanzado cuando él tenía dos añitos, por cierto); meritorio, sin duda, pero seguro que ahí acaban sus contribuciones al ecosistema Linux, ¿verdad?

Pues… no; porque también es creador y líder de otros dos proyectos 'remix' (y mantenedor del repositorio 'Ubuntu Remixes' de SourceForge):

UbuntuEd: Sucesor del antiguo 'sabor' oficial Edubuntu, UbuntuEd (o Ubuntu Education) fue lanzado en 2020, ofreciendo distintas combinaciones de aplicaciones según la edad del usuario y las asignaturas de interés.

UbuntuWeb: La respuesta 'ubuntera' a ChromeOS, UbuntuWeb se basa en la ejecución de aplicaciones web sobre FireFox, y en la ejecución de apps Android.

"Quería hacer algo realmente genial"

Además, el 1 de febrero, nuestro protagonista anunció el lanzamiento de Una, un cliente destinado a simplificar la instalación de software desde el MPR (Makedeb Package Repository), un repositorio que alberga paquetes aportados por la comunidad (un equivalente al AUR de Arch Linux).

También es el impulsor de un servidor de paquetes Snap alternativo a la Snap Store, 'lol' (creado como prueba de concepto ante la excesiva centralización del ecosistema Snap).

Saraswat, según afirma en su perfil de usuario de la Ubuntu Wiki, sabe programar en C, C#, Java, ensamblador y Bash. Lleva usando Ubuntu desde 2017 (7 años) y participando en el Ubuntu Discourse del Ubuntu Community Hub desde 2019 (9 años). En The Register recogen estas declaraciones suyas:

"Estoy en séptimo curso y mi mamá se toma muy en serio mis estudios, así que mientras saque buenas notas... no le importa que trabaje en estos proyectos. De hecho, ella me apoya. De hecho, recuerdo que hice Ubuntu Unity justo antes de mis exámenes y mi madre me permitió dedicar sólo unas dos horas más o menos, porque le dije que quería hacer algo realmente genial". "Así que hice y lancé la primera beta de Ubuntu Unity aprovechando esas dos horas, y dos días después la noticia apareció en Forbes: fue entonces cuando se dio cuenta de que había hecho algo grande".

Imagen | @RudraSaraswat1 en Twitter