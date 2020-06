"Cada vez es más difícil encontrar mantenedores para el kernel de Linux", advierte su creador

Linus Torvalds, creador y responsable del desarrollo del kernel de Linux, ha aprovechado la Open Source Summit (que este año se lleva a cabo de manera íntegramente online) para lanzar una advertencia sobre el futuro del proyecto.

Todo surgió cuando su entrevistador (Dirk Hohndel, director de Open Source de VMWare) le planteó la incómoda pregunta sobre qué ocurrirá cuando la actual generación de mantenedores del kernel se vea obligada a dejarlo, teniendo en cuenta que la edad muchos de sus líderes se mueve entre los 50 y los 60 años.

"En algún momento tendremos que empezar a pensar como comunidad en el cambio generacional", planteó Hohndel.

Torvalds desechó que se pintase una imagen tan gris de la comunidad, afirmando que esa generación ya ha pasado a desarrollar tareas de mantenimiento y administración, y que la labor real de desarrollo ya recae actualmente en gente más joven.

Sin embargo, una vez echa esa aclaración reconoció que, efectivamente, Linux tiene un problema:

Según Torvalds, una de las razones de esto es el tiempo que lleva construir lazos de confianza dentro de la comunidad:

"Hace 30 años, cuando nosotros comenzamos, no necesitábamos eso: en cuanto asomabas la cabeza, obtenías el puesto. Pero mucha gente depende ahora del kernel, ya no se pueden hacer las cosas locas que solíamos hacer antes".

Pero Torvalds habló de más cosas polémicas en esa entrevista, como por ejemplo del papel protagonista del lenguaje C en el desarrollo del núcleo, un papel que su creador está convencido de que se verá reducido en los próximos años frente a lenguajes más modernos como Rust y Go (curiosamente, en Microsoft piensan algo similar sobre su sistema operativo).

Ante la pregunta de Hohndel de si los desarrolladores del kernel están en riesgo de "convertirse en el equivalente a los programadores de COBOL de la década de los 2030", Torvalds reconoce que, aunque C ocupa un papel preponderante, ya se usan habitualmente otros lenguajes para tareas "no centrales" del núcleo, como el desarrollo de drivers.

"Esto convencido de que [la sustitución de C] va a tener lugar. Puede que no sea a manos de Rust, pero tendremos diferentes modelos de programación para esta clase de cosas, y el de C no será el único".

Vía | The Register