Cómo mejorar el rendimiento de Firefox en Linux con solo un par de clicks

Desde hace un par de versiones, Mozilla ha estado habilitando WebRender en Firefox lenta y progresivamente. Con Firefox 77 llegó a Windows 10 en portátiles con gráficas Nvidia, y antes de eso se había habilitado en portátiles con gráficos integrados Intel. En Linux todavía no se puede gozar de esto por defecto.

Si no sabes por qué es importante, basta con conocer que WebRender es una gran parte de Servo, el nuevo motor de renderizado que llegó con Firefox Quantum y que cambia la forma en la que el motor funciona para que se parezca más al de un videojuego 3D, es decir, para que se sienta más fluido cuando navegamos aprovechando nuestra GPU en lugar del CPU.

Cómo activar WebRender en Firefox para Linux

En algún momento del futuro Mozilla habilitará WebRender para sea el que se encargue de renderizar las páginas web en todas las versiones de Firefox en todos los sistemas operativos, pero por ahora, la función solo se ha habilitado por defecto para algunos grupos de usuarios, y todos de Windows 10.

Ahora, esto no quiere decir que WebRender no se encuentre dentro del Firefox 78 que tienes en tu distro Linux, solo que debido a que su uso puede introducir bugs en el navegador, todavía no se ha habilitado. Sin embargo, si estás dispuesto a tomar ese riesgo y tienes suerte, habilitarlo puede salirte muy bien.

Solo tienes que abrir Firefox en tu distro y escribir about:config en la barra de URL. Una vez ahí deberás escribir "gfx.webrender.all" (sin comillas) en el cajón de búsqueda y luego cambiar el valor de "false" a "true" haciendo click en el icono con dos flechas que aparece a la derecha.

El resultado deberías notarlo de inmediato. No solo en la suavidad del scroll que se sentirá bastante, o el movimiento dentro de la ventana del navegador se debe ver más fluido, sino también en los tiempos de carga. Con Firefox sin WebRender activo, cargar Genbeta.com sin nada almacenado en caché toma casi 9 segundos, mientras que con WebRender activo toma 6,7 segundos.

Esto puede variar mucho dependiendo de diferentes factores, como tu hardware, tu velocidad de Internet, e incluso las extensiones que tengas instaladas y por supuesto, el sitio que intentes abrir. Pero aún más importante, tu distro: en mis pruebas he usado KDE Neon, y si tu distro ya usa Wayland puede resultar imprescindible activar WebRender en Firefox.

Vía | OMG!Ubuntu!