El driver para Linux de la GPU del Apple M1 ya ejecuta sin colgarse videojuegos y un entorno de escritorio

Los esfuerzos de la comunidad linuxera para ejecutar nativamente una versión de escritorio de este SO en la nueva plataforma Apple Silicon comenzaron poco después de la presentación pública de los chips M1, y empezaron a dar frutos en torno a octubre de 2021. Todo gracias a la labor de Hector Martin, un desarrollador que, apoyado por un millar de mecenas de Patreon, se echó sobre los hombros la tarea de llevar Linux al nuevo hardware de Apple a través de la distribución Asahi Linux.

Ahora, el equipo de desarrollo de Asahi ha desvelado que, tras más de un año trabajando en el driver de código abierto para la GPU de Apple, han logrado que todas las aplicaciones Linux que han probado funcionen adecuadamente y sin cuelgues:

"¡GNOME funciona! ¡Firefox funciona! ¡Puedes ver YouTube, jugar a Neverball, ejecutar aplicaciones de KDE, y más! ¡¡Sin cuelgues!! ¡¡Sobre un driver para la GPU de Apple M1 nativo para Linux".

La desarrolladora explica en un hilo de Twitter que lo logró aplicando un truco que perjudica el rendimiento para garantizar la estabilidad, pero que "demuestra que ése es el único problema importante que queda: una vez lo deje arreglado, tendremos pleno rendimiento y estabilidad".

Aunque quien difunde la noticia en Twitter es 'Asahi Lina', una usuaria que firma como "desarrolladora y VRTuber", no es su nombre real (es una obvia mascota del proyecto Asahi Linux): se trata de Alyssa Rosenzweig, desarrolladora y colaboradora de Asahi Linux (y Premio 2020 al Mejor nuevo colaborador de software libre de la FSF), que hace una semana había explicado en su blog personal cómo había logrado que Linux ejecutara juegos reales sobre Apple Silicon (concretamente, el mencionado Neverball).

Las maravillas de la ingeniería inversa

El trabajo que hay detrás de esto, y que Alyssa explica detalladamente en el vídeo de más arriba a través de su avatar 'Asahi Lina', es enorme: en gran parte, está basado en ingeniería inversa, algo necesario cuando el fabricante del hardware no revela las especificaciones técnicas del mismo, como ha sido el caso. Los comentarios al vídeo son reveladores: "Tengo que admitirlo, lo que haces magia para mí" o "Sólo puedo describir esto como programación nigromante".

Curiosamente, en noviembre de 2021, Linus Torvalds (creador de Linux), había dicho que le gustaría poder usar Linux ejecutándose sobre Apple M1... pero que, dado que Apple no presta ningún soporte para facilitar eso, no creía que mereciera la pena perder el tiempo en intentar que funcionara. Por fortuna, Martin, Alyssa y el resto de colaboradores de Asahi no compartieron su punto de vista.

Sin embargo, no podemos lanzar las campanas al vuelo e imaginar que dentro de unos meses podremos usar Linux en los nuevos equipos de Apple con las mismas comodidades que macOS. La propia Alyssa nos pide que, "por favor, moderemos nuestras expectativas":

"Incluso con documentación de hardware, una pila de controladores Vulkan optimizada requiere muchos años de trabajo a tiempo completo. Y, al menos por ahora, nadie está trabajando en este controlador a tiempo completo. La ingeniería inversa ralentiza considerablemente el proceso. No jugaremos juegos AAA en el corto plazo".

Nos tendremos que 'conformar' con cosas como Neverball... por ahora.

Ahí queda el aviso; no es que le pueda quitar de un gramo de importancia a lo logrado hasta ahora.