A Linus Torvalds le encantaría tener uno de los nuevos Macbooks M1 de Apple... si pudieran usar Linux

Apple recién comenzó su transición de arquitectura con el nuevo chip M1, la primera tanda de procesadores hechos en casa que darán vida a los Macs del futuro. Los chips son un cambio más que sustancial en relación a Intel, y están bastante por encima en rendimiento que estos.

No es sorpresa que más de uno esté entusiasmado con probar los nuevos equipos con Apple Silicon, incluyendo al mismísimo creador de Linux, Linus Torvalds. El problema: los nuevos Macs no pueden ejecutar Linux de forma nativa, y lograrlo es un tanto complicado.

Apple ya había confirmado que los nuevos Mac solo podrían arrancar con macOS, ni Windows ni Linux funcionarían de forma nativa, por lo que la única opción parecería ser la virtualización. Sin embargo, al menos en el caso de Windows, Apple ha dicho que "depende de Microsoft".

Esto es porque, según explica Apple, Microsoft tendría que tomar la decisión de licenciar la tecnología de Windows para ARM. La empresa dice que sus ordenadores son "muy capaces de hacerlo". Pero Apple, en todo caso, tampoco ha hablado de habilitar una nueva versión de Boot Camp.

En Linux la historia es diferente, si bien dicen que la virtualización en los nuevos Macs funciona "de forma estupenda" de manara idéntica a como lo hace Rosetta, una ejecución nativa de Linux es mucho más compleja.

A esto es a lo que Linus Torvalds se refiere cuando habló del tema. Al creador de Linux le preguntaron que opinaba del nuevo portátil de Apple, y esto es lo que tuvo que decir:

Me encantaría tener uno, si simplemente ejecutara Linux. Tengo buenos recuerdos del Macbook Air 11' (creo que el 4,1) que usé hace como una década pero que dejé porque a Apple le tomó demasiado tiempo arreglar la pantalla - y para cuando lo hicieron, ya me había mudado a mejores portátiles y Apple se había encargado de hacer Linux menos conveniente.

Apple puede ejecutar Linux en su nube, pero sus portátiles no pueden ;(

He estado esperando mucho tiempo por una portátil ARM que pueda ejecutar Linux. El nuevo Air sería casi perfecto, excepto por el sistema operativo. Y yo no tengo ni el tiempo para jugar con él, ni la inclinación para pelear con empresas que no quieren ayudar.