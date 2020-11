macOS 11.0 Big Sur llega hoy: estás son todas sus novedades y así puedes actualizar

macOS Big Sur estará llegando a los ordenadores de Apple este 12 de noviembre de 2020. La nueva versión del sistema operativo que fue anunciada en junio, representa uno de los mayores cambios estéticos que hemos visto en las versiones recientes, y también uno que dice adiós a casi dos décadas de Max OS X.

Aunque Big Sur llega de la mano de los nuevos procesadores de Apple que plantean un salto radical para sus Mac, esto no quiere decir que la línea de ordenadores con chips Intel no puedan disfrutar del nuevo sistema y sus principales novedades:

Ordenadores compatibles

MacBook lanzados en 2015 y posteriores

MacBook Air lanzados en 2013 y posteriores

MacBook Pro lanzados en 2013 y posteriores

Mac mini lanzados en 2014 y posteriores

iMac lanzados en 2014 y posteriores

Todos los modelos del iMac Pro

Mac Pro lanzados en 2013 y posteriores

El nuevo diseño de Big Sur

Solo basta mirar por encima para apreciar la gran consistencia que trae a la interfaz de macOS esta nueva versión del sistema. No por nada nos atrevimos a decir que con Big Sur Apple parece conseguir en meses lo que Microsoft no ha logrado con Windows en cinco años, solo no esperen retrocompatibilidad.

Apple ha rediseñado el dock y todos los iconos, las aplicaciones utilizarán ahora su propio color y tendrán barras laterales completas y una disposición de herramientas actualizada para hacer el diseño más limpio.

Nuevos Widgets en macOS Big Sur

El sistema ahora tiene un nuevo Centro de Control para Mac que se parece muchísimo al que tienen los iPhone y iPad. Desde ahí se puede acceder rápidamente a cosas como el WiFi, Bluetooth, brillo de pantalla, volumen de sonido, reproducción de música y más.

El Centro de Notificaciones también se ha rediseñado con notificaciones que se agrupan por app y son interactivas, y con widgets que ahora puedes usar en tres tamaños diferentes (pequeño, mediano y grande).

Novedades en Safari

El navegador de Apple es uno que estará recibiendo muchas mejoras con macOS Big Sur. La empresa dice que es la mayor actualización que ha recibido en su historia, con nuevas opciones de personalización, mejor rendimiento para ahorrar batería y una serie de mejoras orientadas a la privacidad del usuario.

Safari ahora permite personalizar la imagen de fondo de la página de inicio y decidir que aparece en ella. Desde la lista de lectura, a los favoritos, pasando por pestañas de iCloud, sugerencias de Siri, y el nuevo Informe de Privacidad del que hemos hablado a fondo antes.

Vista previa de pestañas en Safari

El navegador también ha recibido un lavado de cara con mejor diseño de pestañas, y al fin con vista previa instantánea al pasar el cursor por encima de cualquier pestaña abierta. Algo que tienen hace años otros navegadores, y que es muy bienvenido.

Apple también ha añadido una nueva categoría dedicada a extensiones para Safari en la App Store, y con el añadido de soporte para la API WebExtensions, los desarrolladores podrán portar fácilmente extensiones de otros navegadores como Chrome a Safari.

Mensajes, Memoji, Mapas

Apple también ha mejorado sus aplicaciones insignia como Mensajes y les ha renovado el diseño para mantener la consistencia a través del sistema. La app de mensajería ahora permite hacer cosas como fijar conversaciones, responder directamente a mensajes específicos en una conversación (sí, WhatsApp y Telegram lo hicieron primero), y mencionar directamente a alguien en un chat grupal.

También se ha integrado un buscador de imágenes y GIFs para añadir a cualquier mensaje, ahora se pueden crear y editar los famosos Memoji directamente desde Mac, y se pueden añadir efectos especiales a los mensajes.

Mapas también ha recibido su correspondiente rediseño, con mejoras para la planificación de viajes, opciones para descubrir nuevos lugares con colecciones curadas por guías y marcas, y la posibilidad de crear tus propias guías de lugares para visitar.

También han añadido rutas de ciclismo y para vehículos eléctricos, exploración de algunas ciudades en 3D, y mapas interiores de grandes aeropuertos y centros comerciales.

Otras novedades en el sistema incluyen:

Información de privacidad en la App Store: resumen de las prácticas de privacidad de cada app antes de instalar.

Compartir con la familia tus suscripciones desde la App Store

Más opciones de formato para la app de Notas

Nuevas funciones de edición en la app de Fotos

Spotlight ahora es más rápido

Mejoras en el cifrado con soporte para este a nivel de archivos y no solo de volúmenes

Time Machine ahora puede hacer copias de seguridad a unidades que usen APFS

Cambio automático del dispositivo pareado al usar AirPods

Actualizaciones de software más rápidas que se inician en segundo plano

Cómo actualizar

Si tienes un equipo compatible solo tienes que revisar la App Store a partir del 12/11/2020 en busca del aviso que indique que hay una actualización a macOS Big Sur disponible y puede iniciar el proceso de descarga desde ahí siguiendo las instrucciones que te da el sistema.

También puedes hacerlo desde las Preferencias del sistema seleccionando Actualización de software