Ni los únicos ni los primeros: las funciones de privacidad de las que presume Apple en Safari ya las tienen otros navegadores

"Este año estaremos mejorando el increíble rendimiento de Safari, su elegante diseño y sus protecciones de privacidad pioneras para entregar la mayor actualización de Safari desde que fuese presentado por primera vez".

Así abría Apple la presentación de Safari durante la pasada WWDC 2020. Después de afirmar que desde hace mucho tiempo tienen el navegador de escritorio más rápido del mundo (ignoremos que macOS es una pequeña fracción del escritorio en general donde Safari sí existe), hicieron hincapié en cómo son pioneros en proteger la privacidad del usuario, y como fueron los primeros en introducir la navegación privada, el bloqueo de cookies y más recientemente la ITP (la protección inteligente contra seguimiento). Apple de nuevo peca de ser demasiado generosa consigo misma.

Ni los primeros, ni los únicos

El lenguaje de Apple es probablemente su mejor aliado y a la vez su peor enemigo. Por ejemplo, eligen conscientemente decir que Safari es el navegador más rápido del escritorio, cuando Safari solo existe en macOS y el "escritorio" incluye a Windows con casi el 80% de la cuota de mercado, y a otros como Linux y Chrome OS en los que Safari nunca ha puesto ni pondrá un pie.

También eligen decir en esta presentación que son el primer navegador en introducir la navegación privada y el bloqueo de cookies, pero al mismo tiempo admiten por otros lados lejos del show que "al menos hasta donde ellos saben" otros como Tor y Brave lo hicieron primero.

De hecho, el bloqueo de cookies es solo de cookies de terceros, y ese bloqueo del que tanto presumen ahora, y que introdujeron completamente en Safari 13.1 a principios de 2020, lleva en existiendo en Firefox desde septiembre de 2019.

Sí, estamos hablando de ese mismo bloqueo de cookies de terceros por el que tanta polémica ha sufrido Google, y que en Chrome se está comenzando a implementar (desde Chrome 80) de manera menos drástica por el choque que significa para la web y los negocios basados en publicidad, como el de la misma Google.

El nuevo Informe de seguimiento

Con el próximo Safari 14 que llegará con macOS Big Sur vienen a introducir una nueva e interesante función a la que han llamado "Privacy Report" o Informe de seguimiento. Esto es una vista rápida en Safari que le muestra al usuario los rastreadores que el navegador está bloqueando.

Este informe tampoco es algo en lo que Safari sea pionero, Firefox tiene algo similar hace mucho tiempo y que es de hecho, mejor y mucho más detallado con información hasta de criptominers. De hecho, el lenguaje actual de el informe de privacidad de Safari se presta bastante a confusiones.

El informe de privacidad de Firefox detalla exactamente los rastreadores, cómo los bloquea y de qué tipo son

Medios como Appleinsider partieron de una captura en la que Safari mostraba a Google Analytics como uno de los rastreadores que estaba previniendo para contar una historia (que después corrigieron) en la que afirmaban que ahora Safari bloqueaba el servicio de Google.

En realidad nada ha cambiado en Safari, el navegador está haciendo lo mismo que hacía desde Safari 13.1: bloquear las cookies de terceros. Safari no bloquea la carga de recursos, Google Analytics sigue funcionando.

Cuando Safari dice que está "impidiendo o bloqueando rastreadores" lo que está haciendo es usar ITP para marcar al dominio como uno que tiene funciones de rastreo cross-site, es decir, de usar cookies de terceros, y previene que haga esto. Es algo que la misma Google ya está haciendo en Chrome, y que (obviamente por muchas razones) no bloquea el funcionamiento de Google Analytics en ningún sitio.

Nuevo Informe de seguimiento de Safari

Apple dice que con ese informe quiere darle a sus usuarios "mayor visibilidad" a la hora de saber cómo los sitios que visitan están tratando de rastrearlos y las formas en las que Safari los protege.

Esto es cierto y confuso a la vez, Safari sí está dando mayor visibilidad a los rastreadores que existen en las webs que visitas, pero en cuanto a cómo Safari te protege de ellos, pareciera que el navegador hubiese bloqueado todo rastreo posible cuando en realidad solo bloquea las cookies y muchos de esos rastreadores (como el mismo Google Analytics) funcionan mucho más allá de si puedan usar cookies de terceros o no.

Quizás de toda esa presentación lo único realmente pionero tiene que ver con las extensiones. Si bien navegadores como Firefox y el mismo Chrome ya detallan mejor los permisos que estamos concediendo a las extensiones, y se han vuelto más estrictos con los permisos que pueden solicitar las extensiones, Safari se ha sacado una idea bastante útil del bolsillo.

Permisos temporales para las extensiones en Safari 14

El navegador te dejará decidir exactamente cuál extensión tendrá permisos en una determinada web y por cuánto tiempo. Ahí, en un click directamente desde el botón de la extensión podremos decidir si queremos activar la extensión solo por un día, o solo en esa web.

Esa parte, exactamente así, al menos por ahora, sí que no la hemos visto en otros navegadores. Lamentablemente, en nuestras pruebas esta característica no ha funcionado, hemos usado varias extensiones y Safari no nos ha mostrado las opciones granulares de permisos. Esperemos que lo arreglen para cuando salgan de beta.