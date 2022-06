El creador del Linux para M1 carga contra GitHub Copilot por usar fragmentos protegidos por copyright en sus sugerencias de código

Hace ahora un año, GitHub/Microsoft presentó al mundo una herramienta capaz de autocompletar y generar código gracias a la IA, a la que bautizó como GitHub Copilot y que, hace unos días, dejó de estar en fase gratuita de pruebas para ser lanzada comercialmente. Pero, más allá de su modelo comercial, Copilot también ha dado mucho que hablar en este último año por razones jurídicas…

…pues al generar nuevo código basándose en aquel código previamente creado por personas con el que se le había 'alimentado' previamente, aumentaban exponencialmente las probabilidades de que se repitiesen fragmentos de código relevantes de trabajos ajenos, provocando así que numerosos proyectos de software se vieran expuestos a problemas de cumplimiento de licencias.

Hector Martin, el responsable del desarrollo de Asahi Linux (una distribución GNU/Linux instalable en los Mac M1), ha expresado en un hilo de Twitter su opinión sobre la relación entre redes neuronales, copyright y código fuente.

Martin, que para evitar violaciones involuntarias del copyright prefiere vetar las colaboraciones en Asahi a cualquiera que haya tenido acceso al código de Apple, afirma que su postura "no debería ser polémica". Que requiere "mucha confianza" aceptar código que incumpla esa norma.

Martin equipara el uso de Copilot con el de una ruleta rusa que combina aleatoriamente código preexistente, "protegido por derechos de autor y bajo licencias heterogéneas". Microsoft sólo podría haber impedido que Copilot 'escupiera' código ya licenciado de dos maneras:

Y Martin se encarga de enlazar él mismo un caso en el que Copilot ha generado, efectivamente, líneas copiadas de un original que no permite el uso comercial de su código: bien lo sabe el autor del tuit, porque el código original lo tecleó él mismo.

Explored github copilot,a paid service, to see if it encodes code from repositories w/ restrictive licenses.



I checked if it had code I had written at my previous employer that has a license allowing its use only for free games and requiring attaching the license.

yeah it does pic.twitter.com/JMbXNgOF3Z