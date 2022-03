Linux va tan bien en los Mac M1 que algunas cosas funcionan el doble de rápido que en macOS

Aunque Apple lo puso bastante difícil, ya es posible instalar Linux completo en los Mac M1, todo gracias al proyecto Asahi Linux que ha progresado lo suficiente para ser un sistema operativo completamente funcional.

Pero, eso no es todo, el rendimiento es tan bueno que en algunos casos han encontrado que puede hasta duplicar el rendimiento del propio macOS, una hazaña para nada despreciable teniendo en cuenta que los M1 han sido alabados por su gran potencia y velocidad.

Puede que Asahi Linux sea un alfa, pero por el camino que va, pinta como una gran opción para los amantes del sistema y poseedores de algún equipo con Apple Silicon. Este es el caso de varios usuarios en el subreddit de Linux que han estado alabando la distro.

Un caso en particular es el de Jason Eckert, un desarrollador que explica que probando el framework para crear sitios webs Hugo, el tiempo que le toma a Hugo en Asahi Linux componer las 275 páginas de su sitio web es menos de la mitad del tiempo (210ms) que tarda la misma compilación de Hugo en macOS en la misma máquina (557ms). Mientras otros cuentan que compilar programas en C es hasta el doble de rápido en Linux que en macOS.

Es un tema del que hemos hablado bastante en Genbeta, no hace mucho comentamos que Chrome ya era más rápido en los Mac que el propio Safari, algo bastante destacable porque desde siempre se ha alabado esa supuesta optimización de software/hardware en la que los productos de Apple "no tienen rival".

