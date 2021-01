Logran arrancar y usar Ubuntu Linux (con interfaz gráfica) en el M1 de Apple: Corellium es la primera en conseguirlo

Hace unos días hablábamos de cómo Corellium, una compañía de virtualización, había logrado arrancar Linux en el M1. Sin embargo, aquello fue una beta temprana del sistema en el nuevo chip de Apple, sin interfaz gráfica de usuario y muy limitada.

Hoy, Chris Wade, persona al mando de la tecnología en Corellium, ha anunciado que Ubuntu Linux es completamente usable en el Mac mini M1. No sin limitaciones de hardware, como cabía esperar, pero al menos ya lo sabemos: los equipos con M1 no están cerrados al arranque con macOS.

Linux is now completely usable on the Mac mini M1. Booting from USB a full Ubuntu desktop (rpi). Network works via a USB c dongle. Update includes support for USB, I2C, DART. We will push changes to our GitHub and a tutorial later today. Thanks to the @CorelliumHQ team ❤️🙏 pic.twitter.com/uBDbDmvJUG