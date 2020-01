Las mejores distribuciones de Linux para tener un sistema operativo completo en la Raspberry Pi

La Raspberry Pi es un mini-PC, una opción económica y ligera para quien necesita un dispositivo especializado sin la potencia de un sobremesa, o sencillamente prefiere aprender y 'trastear' con esta clase de dispositivos.

Linux, por su parte, es un sistema operativo altamente personalizable, muy usado para 'resucitar' ordenadores viejos y lentos, y disponible para docenas de plataformas más allá de los PC. Y entre ellos, precisamente, los distintos modelos de Raspberry.

De modo que si estás buscando un sistema operativo que te permita dar vida a tu Raspberry, podrás encontrar aquí algunas propuestas basadas en Linux, según el tipo de uso que pienses darle.

Si buscas una experiencia de escritorio completa

Raspbian es un port no oficial de la popular distribución Debian (en la que también está basada Ubuntu). Al no existir, en el momento del lanzamiento de la Raspberry (2012), una versión de Debian compatible con el procesador ARMv6 de este miniPC, dos programadores decidieron iniciar este port no oficial.

Gracias a su alto nivel de optimización para este dispositivo, la Raspberry Foundation empezó a distribuir Raspbian como software oficial del proyecto en 2015. El objetivo es proporcionar una experiencia de escritorio completa, equiparable a la de cualquier PC medio (navegador, software de ofimática, etc).

Cuenta con un entorno de escritorio propio llamado PIXEL (de 'Pi Improved X-Window Environment Lightweight') e incluye una versión ligera de Minecraft llamada Minecraft Pi. Otra de sus particularidades es que facilita el 'overclocking' de la placa.

La opción de Ubuntu MATE no es muy diferente de la anterior, al estar basadas ambas en Debian, pero aquellos acostumbrados a usar Ubuntu agradecerán contar con un entorno familiar. De entre todos los 'sabores' oficiales de Ubuntu, Ubuntu MATE es la que cuenta con versión específica para las Raspberry Pi 2 y 3. El principal requisito para usarla es contar con una tarjeta microSD de 6Gb.

Si, por el contrario, no eres especialmente fan de Debian, y prefieres una distribución rolling-release como Arch Linux... enhorabuena ¡también cuenta con versión para Raspberry! Y nos ofrece el mismo enfoque generalista que las dos anteriores.

Si eres un retrogramer

¿Eres fan de los juegos abandonware? ¿Echas de menos las videoconsolas antiguas y quieres usar tu Raspberry Pi para volver a jugar a todos los títulos con los que disfrutaste hace años? Pues nuestra recomendación es que instales Recalbox, que conectes unos mandos USB a tu mini-PC, y a ello.

Esta distribución permite emular los sistemas arcade, además de los Sinclair ZX (81 y Spectrum), Atari, Armstrad CPC, NeoGeo, GameBoy, Dreamcast, PSP, Sega CD, ScummVM, MSX, N64, etc... En el caso de contar con CDs/DVDs originales, también podremos usarlos directamente, sin recurrir a descargas online.

Si Recalbox no fuera exactamente lo que estás buscando, siempre puedes probar con alternativas como Lakka y RetroPie (basada a su vez en Raspbian).

Si buscas un centro multimedia

Si en lugar de convertir tu Raspberry es una videoconsola prefieres usarla para conformar tu propio centro multimedia casero, la mejor opción es LibreELEC, un fork de OpenELEC que nos permite instalar fácilmente un sistema con navegador, cliente BitTorrent y, lo más importante, la famosa aplicación multimedia Kodi.

Y si LibreELEC no fuera de tu gusto, siempre queda la opción de recurrir a Open Source Media Center (más conocido como OSMC), también con versión para Raspberry.

Si eres un niño (o tienes hijos)

Si los usuarios preferentes de tu Raspberry Pi van a ser tus hijos, la distribución Kano OS ofrece una interfaz pensada especialmente para los más pequeños de la casa, así como una selección de software a la medida de los centros educativos. Especialmente destacables son sus aplicaciones para introducir a los niños en la programación.

Puedes hacerte con ella como parte del kit Kano, o bien descargarla directamente de su web oficial.

Si eres un hacker

Kali Linux, la distribución favorita de los expertos en seguridad informática gracias a su amplio catálogo de software para pruebas y auditorías de seguridad, cuenta con versión para procesadores ARM (que no exclusiva para la Raspberry). Si tienes conocimientos avanzados de Linux y administración de redes, esta es tu mejor opción.

Imagen principal | Les Pounder