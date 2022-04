Ya puedes descargar y probar la nueva versión de Ubuntu Linux, la 22.04, que llega con soporte extendido

Ya está aquí la nueva versión de Ubuntu Linux, la 22.04 LTS 'Jammy Jellyfish'. No podíamos dejar de abordar este lanzamiento, no sólo porque es una de las distribuciones GNU/Linux más usadas (tanto en instalaciones de escritorio como en servidores), sino porque su compañía desarrolladora (Canonical) tiene un papel central en la evolución de este sistema operativo.

Pero es que, además, esa actualización —una de las dos que Canonical programa todos los años— es especial: al ser 'LTS' (Long Time Support) significa que contará con soporte extendido (esto es, seguirá recibiendo actualizaciones hasta 2027), y que no volveremos a ver otra LTS hasta dentro de dos años.

Por cierto, 'Jammy Jellyfish' significa "medusa gelatinosa" en inglés; Corresponde a una tradición de Ubuntu: poner siempre un sobrenombre animal compuestos por dos sustantivos que comienzan por la misma letra (la primera versión en salir al mercado, la 4.10, era 'Warthy Warthog').

Esta es la primera versión que incluye el renovado (y extraño) logo simplificado y rectangular de la distribución, presentado hace unas semanas. No encontraremos al ejecutarlo, sin embargo, el nuevo instalador de Ubuntu basado en Flutter —que queda, para tranquilidad de muchos usuarios, reservado a futuras actualizaciones—, sino el tradicional de la aplicación.

Es cuanto a componentes básicos, en Ubuntu encontraremos el kernel Linux 5.15, y paquetes como systemd 249, Mesa 22, PulseAudio 16, OpenJDK 11/18, Python 3.10, Perl 5.34, Ruby 3.0, LibreOffice 7.3, GNOME 42 o Firefox 99 (este último disponible sólo como paquete Snap, como parte del polémico apoyo de Canonical a dicho formato).

La versión estándar también se destaca por usar GNOME como escritorio predeterminado y Wayland como servidor gráfico (en detrimento del más popular —entre el resto de aplicaciones— X11). GNOME no ofrece un aspecto muy personalizado frente al que ofrecen otras distribuciones, y tampoco ofrece excesivas opciones de personalización al usuario (aunque ahora permite elegir aspectos como el color de acento del escritorio).

Ubuntu 22.04 LTS cuenta con 'sabores' específicos para servidores web, computación en la nube, Internet de las Cosas, o Raspberry Pi, amén de derivados centrados en diferentes escritorios: Kubuntu para KDE, Xubuntu para XFCE, Lubuntu para LXqt, Ubuntu Budgie para Budgie, etc.

Ubuntu MATE 22.04 LTS is out now! 💥 Packed with Yaru 🎨goodness, 3 new compositors, refreshed MATE HUD, AI generated 🧠 wallpapers 🖼, 41% smaller 🗜, Snap, FlatPak & AppImage support plus over 500 bug 🐛 fixes 🩹 Learn more and get the download!



📀 https://t.co/OGGhd18iGe pic.twitter.com/150Cj6fzeE