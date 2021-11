El creador de Windows 7 y 8 alaba a Apple constantemente, y los correos filtrados de Microsoft explican por qué

Steven Sinofsky fue el responsable de desarrollo de Windows 8. Aunque a día de hoy ya no está en la compañía, habiendo trabajado en Microsoft durante 23 años, y habiendo dirigido la división de Windows durante 3, es una de las personas que puede hablar con más propiedad sobre lo que significa trabajar en el desarrollo de grandes productos.

Sinofsky habla a menudo de sus años en Microsoft, pero también de sus competidores. Y algo que ha alabado recientemente de Apple es la ejecución de los de Cupertino, que él considera brillante. Cuando lo hace, no solo observamos un tono muy positivo hacia el que fue su gran, sino también una gran admiración que quizá contrasta con parte de lo vivido en el seno de Redmond.

La ejecución implacable de Apple (en cuanto a calendario)

2/ What Apple does is “relentless execution” coupled with a “long-term and focused point of view”.



And they do that by releasing Every. Single. Year. At. The. Same. Time.



I guess after all this time, this fact is so taken for granted that we sometimes fail to appreciate it. — Steven Sinofsky – stevesi.eth (@stevesi) September 20, 2021

Recientemente, comentando el lanzamiento de iOS 15 e iPadOS 15, Sinofsky decía lo siguiente como parte de un hilo: "Lo que Apple hace es una "ejecución implacable" junto con un "punto de vista a largo plazo enfocado". Y lo hacen lanzando cada año al mismo tiempo".

Como recuerda, no siempre fue así, pues Apple tuvo enormes problemas con sus sistema operativo antes del regreso de Steve Jobs: "Una vez que NeXT se unió a Apple y se produjo la "fusión" del sistema operativo, no sólo Apple tuvo un sistema operativo moderno, sino que se puso en marcha una cadencia de lanzamiento. Punto clave: la cadencia se estableció mediante un calendario (¡una conferencia!), no mediante una lista de funciones".

Y como ejemplo gráfico pone la línea temporal de desarrollo del sistema ahora llamado macOS, que en 2001 estaba totalmente en pañales y en solamente cuatro años alcanzó una gran madurez con Mac OS X 10.4 Tiger. En ese período, Apple lanzó cuatro versiones del sistema. A partir de ahí, los lanzamientos se ralentizaron, llegando las nuevas versiones cada dos años. Desde Mac OS X 10.7 Lion, lanzado en febrero de 2012, Apple no ha faltado ningún año a la cita.

Para un servidor esto no ha sido particularmente bueno para el sistema, pues no requería tanta cadencia sino corrección de bugs en las que en Cupertino no se han centrado, pero tal y como recuerda Sinofsky, es algo impresionante sabiendo que a la vez se han ido lanzando versiones nuevas de iOS en todas sus variantes (iPadOS, watchOS, tvOS, etc).

No es la primera vez que Sinofsky ha mostrado su admiración por la forma de trabajar que tienen en Cupertino. En el contexto de la WWDC del año pasado decía lo siguiente: "Lo que estamos viendo es una de las ingenierías de producto más notables a lo largo del tiempo de la historia. Tres factores siguen asombrándome (a falta de una mejor expresión), especialmente después de hoy: Estrategia multianual sin miedo, planificación / priorización unificada clara y ejecución sin precedentes".

El gran contraste: la ejecución disfuncional en Microsoft los años antes de Sinofsky

La presentación de Mac OS X 10.4 Tiger ser la causante de poner internamente patas arriba a Microsoft

Como ejemplo del contraste que experimentó en sus años de Microsoft, Sinofsky habla de la transición a los 64 bits de Windows y el software propio: "Tardó 20 años en suceder. 20 años. Todavía no ha acabado". Sinofsky explica más detalles sobre todo esto, y cuenta la parte buena de la estrategia: compatibilidad hacia el infinito.

Para entender el contraste interno de Microsoft hasta que precisamente Sinofsky se hizo con las riendas de Windows 7 y de la división del sistema operativo tenemos estos correos electrónicos internos de Microsoft filtrados como parte de un juicio que tuvo lugar entre Comes y Microsoft. Se recoge una conversación en junio de 2004 entre Vic Gundotra (que luego fue muy importante en Google y Android) Lenn Pryor, Quentin Clark y otros trabajadores/ejecutivos del equipo, llegando incluso a reenviarse a Bill Gates y a Steve Ballmer.

La conversación va de, precisamente, la WWDC 2004 de Apple y las novedades anunciadas por Steve Jobs para Mac OS X 10.4 Tiger, que se lanzaría al público el siguiente año. La primera frase parece hacer referencia a que en opinión de Gundotra, Jobs estaba copiando lo anunciado por Microsoft para Longhorn (el proyecto que acabaría llevando a Vista) en 2003: "Steve copió nuestro discurso casi palabra por palabra". Y continúa con lo interesante: "Hizo una larga demostración de Spotlight, que es una versión atractiva de WinFS". Solo era la beta entregada a desarrolladores, pero cuenta Gundotra: "Lenn hablaba anoche sobre lo rápido que era en su Mac".

Y como parte de la contestación a Lenn Pryor a Gundotra, además de detallarse qué buscó en el sistema, se explica lo bien que iba: "Fue jodidamente increíble. Es como si hoy acabara de recibir un pase gratis a la tierra de Longhorn". En el siguiente correo, Gundotra dice "Interesante reacción de uno de nuestros evangelistas de Longhorn", y acaba con un "En muchos sentidos, Jobs tomó nuestro discurso de WinFS y Avalon palabra por palabra y ha cumplido. La diferencia es que tenía más estabilidad que nosotros".

Jim Allchin, jefe de Windows en 2004, con un año de trabajo por delante: "Es difícil de aceptar. No creo que tengamos una búsqueda tan rápida"

A esto, Jim Allchin responde: "Sí, lo sé. Es difícil de aceptar. No creo que tengamos una búsqueda tan rápida. Tendremos un mensaje de desarrollador que ellos no tienen ni tendrán. Pero ellos tienen el 80% y recibirán un amplio crédito por esto".

Gundotra luego hace un buen repaso a lo que sería Tiger, y a la estrategia de Jobs (cuya situación respecto a desarrolladores daría un vuelco los próximos años tanto en macOS como sobre todo en iOS):

"Steve está tratando de retener a los desarrolladores que le quedan. Mostró la funcionalidad "Spotlight" integrada en 4 aplicaciones diferentes, luego destacó que los desarrolladores pueden construir (y deberían construir) la misma funcionalidad en sus aplicación. [...] Su competidor de Avalon (Core video, Core image) fue atractivo, montones de transparencias, efectos dominó, etc. Tengo los geniales widgets (Dashboard) ejecutándose en mi Mac a la derecha ahora con todos los efectos que mostró en el escenario. No he tenido crashes en 5 horas. Su videoconferencia fue increíble. Lo que entreguemos en la Professional Developers Conference de 2005 debe ser convincente, incluso en forma de beta. La interfaz debe ser atractiva. Se nos comparará directamente con Tiger".

El hilo de correos electrónicos acaba con Jim Allchin reenviando la conversación a Bill Gates y Steve Ballmer y escribiendo un triste "Sight...", que podemos traducir por "Suspiro". Allchin fue el Sinofsky de Windows Vista, el jefe de su desarollo, y su tono no parecía muy optimista al ver lo que Jobs había mostrado.

De hecho, a principios de ese año, había escrito a Gates y Ballmer que "compraría un Mac hoy si no estuviera trabajando en Microsoft". En el mail completo, decía esto:

Esto es un despotrique. Lo siento. No estoy seguro de cómo la empresa perdió de vista lo que les más le importa a nuestros clientes (tanto negocios y hogar), pero en mi opinión perdimos nuestro camino. Creo que nuestros equipos perdieron visión de lo que significa estar libre de bugs, lo que significa resiliencia, lo que significan escenarios completos, lo que significa seguridad, qué significa rendimiento, qué importancia tienen las aplicaciones actuales, y comprender realmente cuáles son los problemas más importantes que enfrentan los clientes. Veo muchas funciones aleatorias y alguna gran visión, pero eso no se traduce en grandes productos. Hoy compraría una Mac si no estuviera trabajando en Microsoft. Si ejecuta el equivalente de VPC en un Mac tienes acceso básicamente a todas las aplicaciones de Windows (aunque no al hardware). Apple no perdió el rumbo. Debéis ver este nuevo vídeo a continuación. Sé que esto no muestra nada para las empresas, pero mi punto es sobre la filosofía que usa Apple. Piensan en el escenario. Piensan simple. Ellos piensan rápido. Sé que no hay nada muy profundo en esto. Debo decirte que todo en mi alma me dice que debemos hacer lo que llamé plan (b) el día de ayer. Necesitamos un sistema de almacenamiento rápido y sencillo. Longhorn es un cerdo y no veo ninguna solución a este problema. Si queremos estar a la altura del desafío de Linux y Apple, necesitamos comenzar a tomar en serio las lecciones del "escenario, simple, rápido".

Más tarde, el mismo Allchin escribiría en un blog lo siguiente, cuando ese correo se filtró:

Estaba siendo intencionalmente dramático para llevar a casa un punto. El punto es que necesitábamos cambiar y cambiar rápidamente. Lo hicimos: cambiamos drásticamente el proceso de desarrollo que se estaba utilizando y reiniciamos el proyecto de desarrollo de Windows Vista a mediados de 2004, básicamente comenzando de nuevo.

Allchin luego alaba lo que consiguieron con Vista, y sin entrar en si el resultado fue mejor o peor, lo que sí podemos decir con esta suma de correos electrónicos es que tras lanzar Windows XP, Microsoft se había convertido en una empresa totalmente disfuncional. Una empresa que, casi un año después de haber presentado Longhorn a desarrolladores, con todas sus novedades gráficas con Avalon y Aero y de sistema de archivos (WinFS), acudía atónita a la presentación de Tiger de Jobs y creía estar siendo copiada, cuando ese mismo año canceló su conferencia de desarrolladores y para el año siguiente no tuvo ningún producto que entregar al público. De hecho, hasta 2007 no lanzó Vista masivamente.

Los correos muestran también expresiones como "No he tenido crashes en 5 horas" haciendo referencia a los widgets de Apple, como si no tener problemas graves de cierre de aplicaciones fuera algo excepcional y admirable en aquella época beta de Longhorn, frente a una Apple que era capaz de lograrlo incluso en una primera beta entregada a desarrolladores en la misma WWDC.

En su keynote inaugural de la WWDC 2004, Jobs fue con todo contra Longhorn: "Estamos años por delante de Longhorn en búsqueda (Spotlight)".

No obstante, lo que pudo frenar avances más rápidos es, quizá, cierta complacencia. Los mails del equipo de junio muestran que, aunque admiraban lo que estaba haciendo Apple, en el fondo también pensaban que iban por el buen camino y que lo mostrado por Jobs no tenía mucho mérito, que se acercaba más a ser un refrito de lo mostrado por Microsoft en 2003.

Un tono que choca enormemente con el tono de Allchin a Gates y Ballmer al entender que la empresa había perdido el rumbo. De hecho, en Vista no verían la luz funciones como el sistema de archivos WinFS, que era la que el equipo decía estar siendo copiado por Jobs para la búsqueda rápida de Spotlight, que llega hasta nuestros días.

Solamente dos meses después de la presentación de Steve Jobs, Microsoft reinició por completo el desarrollo de Longhorn a lo que sería Vista

No sabemos hasta qué punto la demostración de Tiger en la WWDC fue la gota que colmó el vaso para Longhorn, pero sí sabemos por documentos internos que el 27 de agosto, justo dos meses después de la presentación de Jobs y de la cadena de mensajes reenviados a Gates y Ballmer, Allchin decidió hacer borrón y cuenta nueva y reiniciar el trabajo con Longhorn para mostrar, un año después en Professional Developers Conference de 2005, las primeras compilaciones de Windows Vista.

Esas ya llegaron, por cierto, sin WinFS, el sistema de archivos que decían que Apple estaba copiando para proporcionar una búsqueda tan rápida. Y dejarlo atrás tenía sentido si desde principios de 2004 Allchin decía a Gates y a Ballmer que necesitaban un plan B con el sistema de archivos. En cualquier caso, es una realidad que Sinofsky vivió de cerca y que choca frontalmente con la realidad en ejecución de los primeros años de Mac OS X. Luego llegarían algunos problemas que hicieron que Snow Leopard tuviera que ser una versión sin apenas cambios para corregir bugs de Leopard, una versión impactada por el desarrollo del iPhone.