Con esta aplicación y esta web puedes saber si tus aplicaciones de macOS están preparadas para el chip M1 y Apple silicon

Hace unos días contamos cómo saber si tus aplicaciones de macOS ya tenían soporte para Apple silicon, esto es, la nueva arquitectura de chips propios de Apple. Sin embargo, con los métodos explicados, hacía falta tener un ordenador con macOS Big Sur. Y aunque no es algo malo en sí, puede ser un sistema operativo al que muchos usuarios no quieran actualizar por el momento, ante la inestabilidad típica de las nuevas versiones recién lanzadas.

Por ello, vamos a contarte dos útiles formas de saber, en primer lugar, si tus aplicaciones ya son compatibles con los nuevos equipos basados en arquitectura ARM, y si, en segundo lugar, funcionan en su forma actual gracias a Rosetta 2, la capa de traducción que Apple utiliza para ejecutar las aplicaciones escritas para Intel en Apple Silicon.

Silicon, la aplicación que escanea tu Mac para darte (probablemente malas) noticias

La mayoría de aplicaciones de nuestro equipo no se han actualizado y, por tanto, no funcionarán nativamente en un nuevo Mac con chip M1.

Silicon es una pequeña aplicación que cumple un cometido muy simple: escanear nuestro Mac para decirnos si nuestras aplicaciones tienen binarios universales (Universal) de Apple silicon e Intel o si por el contrario solamente tienen de Intel.

Podemos indicarle que haga un escaneo de todo el Mac o solamente de la carpeta de aplicaciones. Si no te has preocupado de actualizar todas tus aplicaciones, como es mi caso, Silicon probablemente traerá malas noticias. En el equipo analizado para la prueba, solamente tres de las aplicaciones estaban actualizadas para ejecutarse nativamente en la nueva arquitectura.

Aplicaciones con soporte para Apple Silicon e Intel.

'Is Apple silicon ready?', una web para salir de dudas sobre cualquier aplicación

'Is Apple silicon ready?' es una web que contiene una gran base de datos de aplicaciones catalogadas según categoría: navegador, desarrollo, edición, etc. Como Silicon, también nos indica si una aplicación ya se ha actualizado o no a la nueva arquitectura pero, a diferencia de la aplicación, esta web nos da una valiosa información.

En concreto, 'Is Apple silicon ready?' nos cuenta incluso si las aplicaciones que no se hayan adaptado funcionan bien con Rosetta 2, la mencionada capa de traducción de los binarios. Es importante, pues aunque funcionen, no todas las aplicaciones lo hacen con el mismo rendimiento. Por ejemplo, Adobe Lightroom funciona sorprendentemente bien, pero aplicaciones como Ableton o FL Studio no sacan partido alguno de los nuevos Macs.

Además de esto, la web también ofrece mensajes sobre posible letra pequeña en la compatibilidad: con Firefox, por ejemplo, indica que hay una beta que ya es compatible, al igual que con Photoshop.