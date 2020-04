Así funciona el reenvío de mensajes en Telegram, donde reportarlos no es más difícil que en WhatsApp, sino más fácil

Telegram no es una aplicación nueva en modo alguno. Nació en 2013, y desde entonces acumula más de 200 millones de usuarios (la última cifra oficial es de 2018). La aplicación no necesita polémicas de WhatsApp ni caídas para ser utilizada: es buena y segura por sí misma. Yo, por ejemplo, soy un usuario intensivo de la plataforma por lo que ofrece en cuanto a sesiones multidispositivo y a la nube de archivos.

En las últimas horas, su uso en España está creciendo enormemente. Lo refleja el estar tercera en el TOP de las aplicaciones gratuitas de la App Store, que refleja sus instalaciones en las últimas 24 horas, y el crecimiento de búsquedas en Google Trends. ¿La causa? La desinformación que se está dando alrededor de WhatsApp. Desde periodistas hasta partidos políticos como Vox están acusando a WhatsApp de ser una plataforma donde se censura, algo que no es técnicamente posible.

WhatsApp ha reducido de forma global el reenvío de mensajes virales a una persona, de forma que los bulos que campan a sus anchas por el servicio de mensajería se reduzcan. Al menos, su propagación será mucho más costosa. En Telegram lo que cambia es que, al indicar la plataforma que un mensaje es reenviado, por defecto muestra qué usuario escribió originalmente dicho mensaje, y al pinchar sobre él, se le puede contactar.

Mensajes reenviados de Telegram versus reenviados en WhatsApp: mayor facilidad de identificación

Por el momento, en Telegram no se ha limitado el reenvío masivo de mensajes a grupos y personas, como si lleva haciendo WhatsApp desde hace tiempo. Pero claro, con Telegram, al no ser un servicio tan masivo, no se han dado los problemas de linchamientos que han llevado a la muerte a personas en países como India. Estos hechos llevaron a WhatsApp a hacer anuncios contra bulos.

Sin embargo, en caso de que los bulos llegaran masivamente a Telegram, su trazabilidad sería mayor, pues por defecto se indica qué usuario escribió el mensaje que estamos reenviando. Eso sí, Telegram no indica el número de reenvíos de un mensaje. WhatsApp tampoco, pero si se ha reenviado muchas veces, sí indica con dos flechitas al lado de 'Reenviado'.

El comportamiento de mostrar quién reenvia puede cambiarse en Telegram, como vemos en la imagen superior. Tendremos que ir a Ajustes > Privacidad y seguridad > Mensajes reenviados. En el apartado de "¿Quién puede añadir un enlace a mi cuenta al reenviar mis mensajes?" seleccionaremos quién puede reenviar mensaje con nombre con enlace. En todos los casos, aunque sobre nuestro nombre no se nos pueda contactar, este se verá.

En Telegram es más facil "reportar" un mensaje

El uso de Telegram se está defendiendo como una alternativa a WhatsApp donde no se puede censurar el contenido. Partiendo de que esto no ocurre en ninguna de las dos compañías, sí que hay que mencionar que en los canales de Telegram y en sus grupos grandes se ofrece la posibilidad directa de reportar un mensaje, como vemos en la imagen superior.

No es una medida pensada para denunciar bulos o desinformación, pero pueden funcionar con ello si resultan molestos o pueden poner en riesgo la salud. En WhatsApp, a la que se ha acusado de censurar, también existe una función similar, pero todo es mucho más manual que en el caso de Telegram, pues no puedes indicar el mensaje concreto que reportas.

Podemos reportar grupos o a personas cuando nos hablen por primera vez, pero si queremos denunciar información concreta que tengamos dentro, no podremos, de forma directa. Tendremos que reportar el contacto, pero esto solamente valdrá para que WhatsApp pueda comprobar los últimos mensajes recibidos por ti: "Cuando reportas un contacto o grupo, WhatsApp recibe los mensajes más recientes que recibiste de ese usuario, así como información sobre sus interacciones recientes", mencionan en su FAQ. De forma manual, con capturas, podemos contactar a WhatsApp para que tome cartas en el asunto.

A todo esto hay que sumar que, si bien ambos servicios cuentan con cifrado de extremo a extremo, en Telegram esto solamente se activa en los chats secretos. En conversaciones y grupos corrientes, el cifrado existe, pero la compañía tiene las llaves. WhatsApp y Facebook no tienen manera de descifrar nuestros mensajes. Telegram, aunque no lo haga, sí la tiene.