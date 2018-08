Facebook sigue la estela de Snapchat y añade juegos de realidad aumentada en Messenger

Facebook sigue buscando formas de mantener y hacer crecer la cantidad de usuarios que utilizan Messenger, y el último movimiento ha sido todo un reflejo de lo que han hecho en Snapchat. El servicio de mensajería ha estrenado sus propios juegos de realidad aumentada, en los que puedes jugar con hasta seis de tus contactos al mismo tiempo.

Hay varios juegos, entre ellos uno en el que tenemos que ser los últimos en no reír u otro en el que tenemos que esquivar los asteriodes convirtiendo nuestra nariz en una nave espacial. Viendo el gran parecido con los juegos 'Snappables' de Snapchat, no me extrañan nada las quejas públicas de su CEO.

Vitaminando las videoconferencias grupales de Messenger

Los juegos aparecerán como opción en cuanto crees una videoconferencia entre dos o más personas, en forma del icono de una estrella. Sólo hace falta que pulses en él y podrás iniciar los juegos sin hacer nada más, siempre que tu smartphone sea compatible con la función.

Para poder probar estos juegos de realidad aumentada necesitas tener la versión más reciente de Facebook Messenger instalada en tu teléfono con iOS o Android. Si aún así la opción para poder tener los juegos no te aparece, es probable que tengas que esperar unos días para que la novedad llegue a tu dispositivo.

