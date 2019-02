Instagram finalmente está probando traer los mensajes directos a la web

Instagram está probando internamente integrar la funcion de mensajes directos desde la versión web de la red social, lo que quiere decir que estamos más cerca que nunca de poder hacer más que dejar comentarios en las fotos de quienes seguimos cuando no tenemos instalada la aplicación.

Esto son buenas noticias para todos los usuarios de Instagram que extrañan poder enviarse mensajes directos desde la web, especialmente en Mac, Linux y otras versiones de Windows que no sean Windows 10.

Hasta ahora, Windows 10 es el único sistema de escritorio que cuenta con su propia versión oficial de la app de Instagram, una que soporta todas sus funciones básicas, incluyendo el envío de mensajes directos.

Desde la versión web nos tenemos que resignar solo a ver fotos, dar me gusta y dejar comentarios, pero a las Historias no podemos responder precisamente por la ausencia de soporte de mensajes directos.

Instagram is testing Direct on Web pic.twitter.com/bpdY9bep24

La especialista en ingeniería inversa Jane Manchun Wong, identificó la función y fue capaz de acceder al prototipo de los mensajes directos en la web tanto desde un navegador de escritorio como de uno móvil, aunque ya han desactivado el acceso.

Instagram's Direct on Web will also be available on desktop pic.twitter.com/Y3iTIdDwKV