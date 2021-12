La nueva función de privacidad de WhatsApp no acabará con el problema del espionaje: esto es lo que pueden hacer con “En línea”

Hoy hemos amanecido con la noticia de que WhatsApp ha implementado una nueva función de privacidad por defecto, por la cual se limitará mucho quién puede ver nuestro estado "En línea". Con esta medida, además, se dice adiós a las webs y servicios que sirven exclusivamente para espiar este estado y contabilizar cuánto tiempo pasa en línea una persona y cuántas veces al día se conecta.

Esta nueva política de WhatsApp es algo a aplaudir, pues de un plumazo acaba con uno de los puntos más problemáticos de la privacidad en la plataforma de mensajería. Sin embargo, atendiendo a los detalles técnicos que han aportado, sigue sin ser suficiente cuando tenemos en cuenta la toxicidad que puede llegar a existir en la cabeza de las personas.

En qué casos no funciona, y cómo se podría mejorar

Veamos el comunicado con el que el soporte de WhatsApp ha anunciado la mejora vía mail:

"Para mejorar la privacidad y seguridad de nuestros usuarios, estamos haciendo más difícil para la gente que no conoces y con la que no has chateado que puedan ver tu hora de última conexión y estado de conexión en línea en WhatsApp. Esto no cambiará nada entre tu y tus amigos, familia y negocios que conozcas y con los que hayas intercambiado mensajes antes."

Como vemos, la medida no solo se centra en el estado "En línea" sino que también se limita quién puede ver nuestra última hora de conexión, aunque la tengamos activada. El cambio fundamental radica en que solamente podrá ver nuestro estado "En línea" y la última vez que nos conectamos una persona que esté en nuestra lista de contactos y con la que hayamos hablado. De esta forma, ni las webs de espionaje ni desconocidos o antiguos contactos que hemos borrado de nuestra agenda podrán seguir nuestros pasos.

Pero la casuística que algo así permite sigue siendo problemática. Por poner ejemplos, existen muchas relaciones tóxicas cuyos miembros no se tienen bloqueados en WhatsApp, porque claro, tienen precisamente eso, una relación continuada, en la que hablan por el móvil. También puedes haberte divorciado pero tener que hablar con tu ex pareja para asuntos como trámites, cuidado de los hijos, etc.

WhatsApp ha limitado mucho el espionaje de desconocidos o personas que no tenemos en nuestra agenda, pero muchas veces los problemas se dan con parejas o personas del entorno que no llegamos a bloquear

Si todo va bien, no hay problema. Pero si alguna de las personas de los casos descritos quiere espiar la actividad en WhatsApp de su pareja o ex-pareja, puede. Y lo hará simplemente porque sigue en su lista de contactos, y tienen un chat en el que han hablado o hablan, aunque sea una vez al año.

Con la novedad presentada por WhatsApp no se aporta (casi) nada a estos casos, pues alguien podrá seguir monitorizando cuándo está en línea la persona a la que quiere espiar. A partir de ahora, no podrá hacerlo con una aplicación dedicada a ello como WaTools o WaCheck, pero sí podrá hacerlo manualmente. Para que se dé la típica discusión de si "anoche te conectaste o no, si respondiste a otra persona, pero no a mí, porque te vi en línea", es tan fácil como mirar el estado "En línea" de forma paciente. También hay formas de automatizar esto, que prefiero no comentar por no contribuir a la grave problemática.

Solucionar el problema es tan fácil como que WhatsApp permita desactivar el "En línea" o dejarnos elegir a qué contactos queremos o no enseñarlo

Y no es que no haya solución.** WhatsApp tiene en su mano hacer que los usuarios podamos elegir si mostrar o no el estado "En línea"**, a desconocidos y a cualquier conocido con el que hablemos mucho pero queramos preservar una intimidad. El mejor ejemplo de cómo hacerlo lo ha aportado Telegram hace mucho tiempo.

Así funciona la privacidad en Telegram.

Como vemos, Telegram no solo permite controlar quién puede ver "mi última vez" sino también "en línea". Además, podemos elegir que pueda ver todo el mundo, mis contactos o nadie. Y lo mejor de todo es que podremos añadir excepciones sea cual sea nuestra elección general.

Es decir, que si quiero que mi pareja con la que hablo habitualmente no vea cuándo estoy en línea, para en su lugar mostrarle un "recientemente", aunque esté conectado en ese momento, puedo hacerlo. WhatsApp tiene mucho que mejorar en este sentido, y Telegram marca muy bien uno de los caminos que seguir.