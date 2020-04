Skype quiere recordarte que puedes usarlo para hacer videollamadas grupales sin registro y sin instalar nada

Por años y años Skype fue el referente en lo que a videollamdas se refería, pero con el tiempo y sus múltiples crisis de identidad ha quedado un poco relegado y perdido bastante popularidad, incluso la misma Microsoft lo ha dejado a un lado en el ámbito empresarial en pro de su nuevo y cada más reluciente Microsoft Teams.

Sin embargo, mientras Zoom parece llevarse todos los titulares por ser la app de videollamadas grupales del momento y también por su larga serie de problemas de privacidad y seguridad, Skype sigue ahí, ofreciendo incluso videollamadas grupales con un simple enlace, sin registro ni necesidad de instalar aplicaciones y están intentando que lo recordemos.

En 2018, Microsoft renovó Skype para la web con nuevas funciones y diseño, y videollamdas en alta resolución, aunque solo en versión preliminar. A principios de 2019 llegaron a todos los usuarios, aunque Linux y Chrome OS se quedaron sin soporte.

Hoy la historia es similar, solo que en Skype decidieron ir a Twitter a promover su existencia como si fuese nueva, básicamente porque poca gente lo conoce, y en muchos casos resulta más fácil de usar que el mismo Zoom.

Introducing a simple, hassle-free way to connect with the important people in your life on #Skype, no sign-ups or downloads required. Learn about Meet Now: https://t.co/yOw6oBlFxx