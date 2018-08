Esta aseguradora estadounidense usa el móvil de sus clientes para saber si conducen bien y hacerles descuentos

Imagínate un seguro de coches en el que pagas menos si conduces bien. Pues así es Root Insurances, la nueva estrella en el firmamento de las startups tecnológicas que acaba de conseguir 100 millones de dólares en una ronda de financiación con la que su valor asciende a los 1.000 millones de dólares.

De momento se trata de una pequeña startup fundada en 2015 y afincada en Ohio. Su diferencia con el resto de aseguradoras de coches está en su manera de funcionar, ya que cuanto mejor conduzcan sus clientes menos tendrán que pagar por el seguro de su coche, y utilizará su móvil para saber lo buenos que son al volante.

La parte negativa está en que de momento sólo funciona en Estados Unidos, y que con el dinero que han logrado obtener en esta nueva ronda de financiación sus planes son los de ampliar sus operaciones en otros mercados y estados del país. También van a contratar más ingenieros y más personas en el servicio al cliente para ser capaces de crecer a mayor escala.

En cualquier caso no conviene perderla de vista, porque el crecimiento de esta startup está siendo notable. En sólo dos años ya han conseguido estar presentes en 20 estados, y para finales de 2019 esperan poder ampliar sus operaciones a los cincuenta estados del país y Washington DC.

