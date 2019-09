Warp, el VPN gratuito de Cloudflare, ya está disponible para todos en iOS y Android

A principios de abril de 2019, Cloudflare anunciaba que junto a su popular servicio de DNS gratuito 1.1.1.1, estarían lanzando un servicio de VPN también gratuito y seguro gracias a su cifrado de extremo a extremo.

Warp es su nombre, y desde hoy está disponible para todos los usuarios de iOS y Android a través de dos modalidades: WARP y WARP Plus. La primera es completamente gratuita y sin limitaciones de ancho de banda, la segunda está basada en una suscripción y simplemente ofrece más velocidad.

Un VPN para la seguridad y velocidad, pero no para saltarse geobloqueos

La promesa de Wapr es la de reemplazar la conexión entre tu móvil e Internet con un protocolo más optimizado y seguro. Esto en teoría asegura tu tráfico al interceptar todas tus peticiones DNS y transmitir los datos de tu dispositivo a la red de Cloudflare.

Si te preocupa esta última parte, la empresa ha insistido en que solo recolectan la mínima cantidad de datos necesarios para que el servicio funcione y aseguran que nunca venderán, o compartirán esos datos con nadie, excepto cuando sea necesario para ofrecer sus servicios y pidiendo antes tu consentimiento, como por ejemplo cuando usan un ID al azar para identificarte y que recibas los bonos de referido de la app.

La app no está completamente traducida al castellano

Puedes usar WARP de forma gratuita y sin límites, o pagar una suscripción mensual para usar WARP Plus con mayor rendimiento y velocidad

La cuestión de los referidos es que puedes obtener 1 GB de datos de WARP Plus por cada amigos que refieras a la aplicación, es decir, la opción de obtener mayor velocidad al utilizar el VPN, pero de cualquier forma puedes usarlo gratis. Si refieres a alguien esa persona obtiene 1 GB de Plus y tu otro GB más.

Warp sin límites es completamente gratuito. Warp Plus con mayor velocidad tiene un precio de 4 euros al mes desde Android, y extrañamente, 5.49 euros desde iOS, aunque Cloudflare explica que los precios regionales en la App Store estarán ajustándose en los próximos días.

Si estás pensando en usar WARP para saltarte geobloqueos de algunos servicios, no estás de suerte, podrías intentarlo y quizás funcione, pero la app no te deja elegir el país del servidor al que te conecta, y realmente no está diseñada con ello en mente, de hecho, te recomiendan que si quieres el tipo de seguridad elevada tradicional, que mejor uses algo como Tor.