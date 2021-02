Así es Paramount+, un nuevo competidor global de Netflix o HBO Max que llega en marzo con estrenos de cine, aunque no a España

Cuando parecía que HBO Max era el último gran servicio en engrosar la lista de competidores en la guerra del streaming, ViacomCBS nos ha recordado que para 2021 tenía listo un gran as en la manga para competir con Netflix, Disney+, Amazon Prime Video y compañía, y no es otro que Paramount+.

Se trata de una plataforma con la que van a hacer global la apuesta local que en Estados Unidos tenían con CBS All Access, que era responsable de joyas como 'Star Trek Discovery', 'Picard' o 'The Good Fight'.

En pleno contexto pandémico, el plan es mayor que el de simplemente competir con contenidos enfocados a streaming, y de forma similar a como va a hacer Warner en HBO Max, en Paramount+ se estrenarán películas sin coste extra 45 días después de que se hayan estrenado en cines. Y hablamos de grandes blockbusters como 'Misión Imposible 7' o películas muy esperadas como 'Un lugar tranquilo 2'.

Una apuesta global este 2021 en la que está Latinoamérica pero (de momento) no España

En su anuncio, ViacomCBS ha mencionado varias veces la palabra global, y así es su lanzamiento, pues Paramount+ llegará a Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica el 4 de marzo, a los países nórdicos el 25 de marzo y a Australia a final de año. Además de Asia, un gran mercado que se echa de menos en la lista es Europa más allá de la apuesta nórdica, así que en España habrá que esperar a nuevos anuncios.

Al menos sabemos que la apuesta con Paramount+ incluye a países de habla hispana, que ya es algo. Y hay que recordar que ViacomCBS es propietaria de Pluto TV, que sí se ha lanzado recientemente en países como España, Italia o Francia.

Volviendo al contenido, ViacomCBS habla de que el catálogo estará compuesto de más de 30.000 episodios de series, 2.500 películas y más de 1.000 eventos deportivos en directo (aunque todo ello centrado en Estados Unidos). Además, tendrán contenido de la Champions League, la Europa League, la NFL, PGA Tour, la Liga de fútbol femenido de EE.UU y más.

De entre el catálogo de series propias de las que que pueden llegar en los dos próximos años están 'Halo', 'Frasier', 'Mentes criminales', 'iCarly', 'The Real World', 'Grease: Rise of the Pink Ladies', y series de los universos de Avatar, Star Trek y Bob Esponja. Para niños prometen más de 7.000 capítulos dedicados, y también destacan otros géneros como realities, que tendrán 5.000 capítulos, o comedia, que recibirá 6.000 capítulos. Respoecto a la calidad, la compañía ha anunciado que ofrecerá contenidos en 4K y Dolby Vision.

En cuanto a los precios, en Estados Unidos habrá dos planes. Uno premium que costará los estándar 9,99 dólares mensuales, y otro más barato con anuncios por 4,99 dólares. En México, según cuentan nuestros compañeros de Xataka México, el precio será de 79 pesos, lo que equivale a 3,17 euros, y no se ha mencionado si incluye publicidad.

Más información | ViacomCBS