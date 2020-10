Esta app gratuita para Windows y macOS reproduce el canal de música LoFi que se hizo viral al principio de la pandemia

En los últimos años, los canales de YouTube que emiten Lo-Fi hip hop radio han experimentado un crecimiento muy importante, algo que se acentuó aún más durante los primeras semanas de confinamiento por el COVID-19.

Uno de los canales más conocidos es ChilledCow, que actualmente cuenta con más de 6,5 millones de suscriptores. Además de emitir en directo este tipo de música tan relajante y ambiental, este canal es famoso por mostrar en bucle una animación en la que se ve a una chica escribiendo.

Un solo click y olvidarse del navegador

Joel (@hjoelh) es el creador de 'Lofi Radio Desktop', una aplicación gratuita para Windows y macOS que se encarga precisamente de hacer que sea más fácil y rápido reproducir este famoso canal.

Eso significa que no tendremos que abrir el navegador e ir a YouTube para escuchar la música de ChilledCow. Simplemente tendremos que hacer click en la app y ya estaremos escuchándolo.

De hecho, esta app apuesta al máximo por la sencillez al máximo, ya que no existen botones de ningún tipo. Es simplemente una ventana en la que veremos la conocida animación y los típicos controles que vemos en un vídeo de YouTube.

La "LoFi girl" está inspirada en la película 'Whisper of the Heart', publicada por Studio Ghibli en 1995. La versión renovada se ha convertido, en muy poco tiempo, en todo un fenómeno en Internet.

Esta animación se ha hecho tan conocida que muchas personas se han dedicado a crear versiones de la "chica LoFi" de otros países. A continuación podemos ver algunos ejemplos:

/r/europe lofi girls got me 😳🥺 (denmark, finland, paris, greece) (link to art + others from the sub https://t.co/xbubxFIYnn) pic.twitter.com/EcHfSqo7wi — V-Ann-pire🏳️‍🌈🏴 (@Ann_Com_) September 9, 2020

Lofi Hip Hop Girl versión mexicana (debí firmar como LuOsGaAr el dibujo xd) pic.twitter.com/JPx6MxleV4 — Luis García (@LuOsGaAr) October 5, 2020

#Egyptian #LoFi Girl pic.twitter.com/beOsPiFcHT — Mohd.Alaa (@Ziggy_Art) October 11, 2020