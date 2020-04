Fotografiar la calle sin salir a la calle: cómo algunos fotógrafos siguen practicando gracias a 'Red Redemption 2'

Además de una tragedia en cuanto a salud y a economía, la crisis del coronavirus está ocasionando que millones de personas se tengan que quedar en sus casas. Muchas de ellas han podido adaptar su trabajo, para poder seguir realizándolo desde sus domicilios.

Si lo tuyo es la fotografía urbana o callejera, difícilmente podrás realizar tu trabajo si no puedes salir de tu casa (a no ser que emules al protagonista de 'La ventana indiscreta'), y es entonces cuando hay que recurrir a soluciones imaginativas para poder seguir capturando momentos cotidianos.

Fotografía callejera en tiempos de cuarentena

Por este motivo, un grupo de fotógrafos urbanos han decidido sumergirse en algunos videojuegos en los que poder seguir afinando su "puntería" y no perder el hábito de tomar fotografías.

Y es que títulos como 'Grand Theft Auto', 'Red Dead Redemption', 'Uncharted' o 'The Last of Us' son famosos por introducirnos en un mundo plagado de detalles, personas y lugares por visitar.

Están utilizando el hashtag #virtualstreetphotography para publicar las escenas cotidianas que están encontrando en estos videojuegos tan conocidos, y a continuación podemos ver algunos ejemplos:

Como podemos comprobar, algunas escenas son realmente impresionantes. La luz, el contraste, la postura de las personas, los colores...por lo menos servirían como unos excelentes wallpapers en nuestros dispositivos.

Sean Tucker, un conocido fotógrafo británico especializado en fotografía urbana y YouTuber, asegura que "se les ocurrió la idea de pasar el rato en el mundo de 'Read Dead Redemption 2', cuando de repente se dieron cuenta que el juego te da una cámara".

"En poco tiempo estábamos cabalgando hacia Saint Denis (una ciudad ficticia en el juego) para hacer fotos en la calle, del mismo modo que lo haríamos cualquier día normal".

Compartir capturas de tus videojuegos es algo que se lleva haciendo desde hace muchos años, pero el realismo de algunos títulos actuales posibilitan que esta experiencia sea aún más interesante.

Obviamente, no es lo mismo que salir a la calle y utilizar tu cámara físicamente, caminar, ver cómo cambia la luz en el día y encontrarte con completos desconocidos, pero viendo el resultado es una buena alternativa hasta que podamos volver a salir de nuestras casas.