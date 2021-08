Ibai y Telecinco compitieron retransmitiendo el debut de Messi con el PSG, y el resultado es un nuevo éxito rotundo en Twitch

La televisión lineal tradicional y YouTube/Twitch a menudo se comparan como grandes rivales, y de las segundas se suele decir que vienen a suceder a la primera. De hecho, en muchos casos, cuando ha habido audiencias récord en Twitch gracias a momentazos de TheGrefg o Ibai, ya se ha hablado mucho de que la plataforma morada ha superado a la televisión tradicional. No sería de extrañar, pues las audiencias de la televisión van hacia abajo y las de Twitch hacia arriba.

En España, ayer era el día para comprobarlo con un gran evento. Fue una retransmisión del partido Reims contra Paris Saint-Germain de la Ligue 1, en el que se pudo ver el debut de Leo Messi en el equipo parisino y los que quizá eran los últimos minutos de Mbappé con esa camiseta. El partido fue un éxito en ambos medios, y las cifras dejan claro que estamos ante un nuevo hit de Twitch y del streamer vasco.

Esta mañana se han hecho públicas las cifras de audiencia de ayer de la televisión en España. Las recoge Barlovento Comunicación, una consultora especializada. Se basan en una estimación realizada en base a unos 4.000 audímetros situados en hogares españoles, con los que se recoge el comportamiento de los hogares y se extrapola al conjunto de la población. A diferencia de lo que ocurre en Twitch, donde un usuario se contabiliza como un visionado, en la audiencia de la televisión se estima el número de personas que hay frente a cada televisor.

Partiendo de esto, el partido debut de Messi fue visto en Telecinco por hasta 6.734.000 espectadores (al menos un minuto de partido), con una audiencia media de 2.214.000 espectadores y un pico de audiencia de 2.925.000 espectadores a las 22.27 horas. Son cifras espectaculares para un partido de una liga extranjera, sobre todo teniendo en cuenta que se hizo con el 18,6 de la cuota de su franja horaria.

En Twitch, según ha contado Ibai y según se pudo ver en los números de la retransmisión en la que también estuvo Gerard Piqué entre otros, el partido logró un pico de 500.000 personas, con una audiencia total de 2.000.000 de personas. Vodafona ha mostrado en una gráfica cómo afectó la retransmisión a todo su tráfico procedente de Twitch, y el impacto es máximo:

Así vivió el debut de Messi (y el doblete de Mbappé) con el @PSG_espanol: brutal el tráfico de @TwitchES en la red de Vodafone.



In Spain we say "lo habéis petado". pic.twitter.com/j1blw5e3w3