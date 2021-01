TheGrefg bate todos los récords de Twitch con 2,4 millones de personas: la primera gran cifra "comparable" a la TV clásica

Durante mucho tiempo, conforme se iban dando récords de audiencia en plataformas como Twitch o YouTube, hemos tendido a hacer comparaciones entre esas cifras y las de la televisión tradicional. Ocurrió, por ejemplo, con las cifras de las campanadas de Ibai.

Por diversos motivos, siempre ha sido una comparación incorrecta, pero anoche ocurrió algo cuyas cifras sí se pueden comparar de tú a tú con muchas de las cosechadas en la televisión en momentos de mucha audiencia: el streamer español TheGrefg cosechó el récord de concurrentes en Twitch con 246 millones de espectadores simultáneos al presertar su skin de 'Fortnite'.

Pero no queda ahí: al acabar la retransmisión, el streamer compartió que había logrado una audiencia total de 5,10 millones de espectadores, que pueden incrementarse en "diferido".

