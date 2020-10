AOC revienta Twitch: la congresista estadounidense protagoniza uno de los streams más vistos jugando 'Among Us'

Alexandria Ocasio-Cortez (más conocida como AOC), además de ser la congresista más joven de Estados Unidos, ahora también puede presumir de ser una de las streamers de éxito en Twitch.

AOC creó su cuenta en la plataforma y consiguió cientos de miles de seguidores sin haber iniciado un stream, prometiendo que llevaría a cabo una partida a 'Among Us' en un gesto por concienciar a los espectadores a acudir a las urnas.

Here we goooo https://t.co/nZap5fuerN — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) October 21, 2020

Campaña en Twitch y en Animal Crossing

La congresista estadounidense cumplió su promesa hace unas horas y (según Twitch) llegó a alcanzar 439.000 espectadores en la primera partida, quedándose en 350.000 espectadores tras dos horas de juego.

highlights from the @AOC among us stream - my love for this woman knows no bounds 💖 https://t.co/aZErKVAlVw pic.twitter.com/OCa06KMuob — lindsay (@levlinds) October 21, 2020

De esta manera, AOC se ha convertido en la quinta persona individual con más espectadores en la historia de Twitch. Tal y como podemos ver en SportRush, el podium de Twitch de "solo streamers" queda de la siguiente manera:

Ninja (+ Drake y Travis Scott) jugando Fornite: 616.693 espectadores TheGrefg jugando Fornite: 538.444 espectadores Shroud jugando Valorant: 516.289 espectadores xTears88 jugando League of Legends 512.246 espectadores Alexandria Ocasio-Cortez jugando Among Us: 439.000 espectadores

Son unas cifras alucinantes, sobre todo si tenemos en cuenta que estamos hablando de un nuevo perfil en Twitch de una persona que viene del mundo de la política. Además de demostrar que existen "nuevas" maneras de hacer campaña, este éxito nos hace preguntarnos qué tipo de estrategias veremos en los años que vienen.

Ya supera los 538.000 seguidores en su cuenta de Twitch

Con sólo una partida (está colgada en su perfil, con tres horas y media de duración), AOC actualmente ya supera los 538.000 seguidores en su cuenta de Twitch. Al momento de escribir este artículo, su primera partida suma más de 4,5 millones de views.

en la isla de Biden #AnimalCrossing #ACNH #NintendoSwitch pic.twitter.com/P6frJ1RJRm — -A (@AmbarOlive) October 19, 2020

Hace unos años nos habría parecido surrealista pensar en un político haciendo streams de videojuegos en plena campaña electoral. Otro buen ejemplo lo encontramos a principios del mes pasado, cuando Joe Biden y Kamala Harris comenzaron la campaña pidiendo el voto dentro de 'Animal Crossing: New Horizons'.