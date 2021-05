Kodi 19.1 'Matrix' ya está disponible para descargar: estas son sus novedades

Hace unos meses, a finales de febrero, Kodi recibió su versión 19 'Matrix'. Se trataba de un cambio menor en ciertos aspectos, pero muy grande en cuanto al salto de los nuevos Addons con Python 3.

Ahora, han lanzado Kodi 19.1 con corrección de errores. Sus responsables afirman que "sin importar cuántas pruebas hagas antes de una versión importante, nunca encontrarás ni eliminarás nada como todos los errores hasta que obtengas una prueba masiva adecuada y a gran escala del código".

Esto es, que pese a que sus betas y alphas sean totalmente públicas, no logran lanzar versiones grandes sin bugs. Al ser un producto gratuito, tampoco se puede pedir más.

Estos son los cambios más importantes de Kodi 19.1 Matrix

Personalmente, he utilizado mucho Kodi 19 en macOS, en una Nvidia Shield y en un Amazon Fire TV Stick, tanto para ver contenidos como haciendo pruebas con addons para Genbeta. Y la realidad es que no he tenido apenas problemas. Sin embargo, los hay y según sus responsables estos son las correccioens de errores más importantes

Correcciones en Windows, Xbox y Android

En Windows se ha añadido más información del vídeo que estamos reproduciendo con el atajo Alt+O, así como la información de debug que aparece con Ctrl+Shift+O. Con respecto al HDR, se ha corregido un problema de transferencia (passthrough) de metadatos HDR10. También se han arreglado pantallas verdes en sistemas con DirectX 9.1 al reproducir vídeos de 10 bits, así como en el menú de algunos DVD con MPEG2.

A nivel de red, se ha añadido soporte para el protocolo WS-Discovery, que utiliza SMBv3 para encontrar servidores SMB y navegar por sus carpetas compartidas, y se ha soluciona un problema con peticiones de credenciales de recursos compartidos SMB.

En cuanto a Kodi 19 en Android, se ha solucionado que las unidades compartidas SMB montadas en sistema no fueran visibles en Kodi, así como que algunas aparecieran con identificadores únicos universales (UUID) en vez de con el nombre del disco.

Respecto a Xbox, la consola recibe por fin 'Kodi 19 Matrix', pasando de 18.9 a 19.1 de forma directa. En la Tienda de Windows sí estaba 19.0, pero no para la Xbox. Los usuarios que tengan marcada la actualización automática la recibirán sin hacer nada. Eso sí, en Xbox sigue habiendo un problema con la reproducción de vídeo 4K en Kodi, y no mencionan que se vaya a a solucionar tiempo.

Correcciones globales

A nivel global, lo más importante es que se ha corregido un problema de metadatos de HDR que no se detectaban en vídeos VP9 de perfil 2. Ahora se puede usar en equipos que soporten HDR passthrough y mapa de tonos.

También se ha mejorado la detección de fuentes del sistema para subtítulos en formato ASS, así como las de usuario. En Linux se ha arreglado la reproducción de DVDs físicos. En cuanto a redes, se ha mejorado la respuesta de sistemas de archivos para HTTP y NFS. Una función de la que se han corregido muchos bugs, pero que no es tan usada, es PVR, con la que podemos ver listas IPTV.