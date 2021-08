Nestflix y Multiversal+ nos permiten imaginar (y proponer) miles de películas que jamás existieron

Los amantes del cine tienen dos plataformas en los que dar rienda suelta a su imaginación con sus películas favoritas y de las manos de otros apasionados del séptimo arte. Por un lado, está la web Nestflix y por otro lado el perfil de Twitter Multiversal +. Ambas plantean un juego a sus seguidores proponiendo películas en realidades alternativas.

Nestflix y sus historias anidadas

Por un lado, con Nestflix, la diseñadora web y artista Lynn Fisher ha recopilado las conocidas como nested stories ("historias anidadas"), es decir, películas que están dentro de otras películas como puede ser la super favorita de los niños de Springfield "The Itchy and Scratchy" o Rasca y Pica como decimos en España qu es parte de Los Simpson.

Se define como "el falso servicio de streaming para programas de ficción de películas y televisión reales", con las series que uno sueña pero que nunca hemos visto.

Y con estos contenidos, Fisher ha creado una plataforma, Nestflix, al estilo de Netflix, straming donde puedes encontrar sinopsis de las películas con una clasificación por géneros y estilos.

Por ejemplo, en la secuela de Forrest Gump que sería protagonizada por Kevin Nealon la frase estrella de esta segunda parte sería que " supongo que la vida se parece mucho a un pastel de cangrejo. Hay muchas cosas buenas en el centro, pero están rodeadas de un montón de basura. Sería una película de 2 horas y media de duración y en la que el presupuesto fue "sorprendentemente alto", según Nestflix.

Otra de las genialidades de esta web son las secciones en las que ha dividido las películas: además de los típicos, dramas, comedias o películas de acción, tenemos contenidos de "películas post apocalípticas", "colegas policías", "películas de monstruos" o "shows de concursos con un poco de peligro", entre otros.

Fisher contó en una entrevista con Mashable que había recibido más de setecientas nuevas propuestas para incluir en la web, y que va a intentar añadir. De momento, solo lo ha hecho con 'Liutenant ¡Diablo!', que aparece en 'Lucifer' y que es el requerimiento, según la autora, más repetido por sus visitantes.

Multiversal + inventando películas que no existen pero que podrían haberlo hecho

Por ptro lado, tenemos el perfil de Twitter Multiversal+, "donde se inventan películas que no existen pero que podrían haber existido en realidades muy cercanas a la nuestra", como bien describen nuestros compañeros de Xataka. Se especializa en historias de cine fantástico y no es muy fácil comprender su humor si no conoces algo de cine clásico.

Cada tuit incluye un texto con 4 fotos. A veces son reales, de otras películas, en otras son fotomontajes. Se han llegado a unir clásicos de géneros totalmente diferentes para crear 'Scooby-Doo and the Blair Witch'. Algunos tuis imaginan películas que llegarán en el futuro como 'Magic Kingdom' de 2031 en la que Ryan Gosling aparece como un señor mayor.