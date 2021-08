YouTube Cortos, el TikTok 'made in Google', lanza una campaña publicitaria que emitirá también en su máximo competidor

Desde el pasado mes de marzo, los usuarios españoles tenemos acceso a los 'Cortos' de YouTube, la nueva sección/formato del popular portal de vídeos basado en vídeos verticales de hasta 15 segundos de duración, con los que esta plataforma pretende competir —de manera poco disimulada— con TikTok.

La implantación internacional de Cortos ha sido bastante progresiva durante el último año, pero desde hace un mes este formato está disponible en un total de 100 países, por lo que ha sido el momento elegido por YouTube para empezar a promocionarlo entre un sector más amplio del público.

Y, para ello, ha diseñado una campaña denominada 'Introducing the shorter side of YouTube' ('Presentando el lado más corto de YouTube'), cuyo vídeo de 34 segundos muestra fragmentos de varias de las canciones más populares del momento seguidas de ejemplos de cómo usarlas como base de nuevos vídeos breves.

Así, 'Take My Breath' de The Weeknd actúa, al principio del vídeo, como 'banda sonora' de la presentación del botón 'Crear', que permite seleccionar una canción subida a YouTube como pista de sonido para el vídeo que vayamos a crear desde la app móvil.

A continuación, suenan también piezas como 'Permissions to Dance' de BTS, o 'Don’t Go Yet' de Camila Cabello (que ya formó parte de la campaña inicial de promoción de YouTube Music). Otros artistas, como Doja Cat, aparecerán en otros vídeos aún más breves de la misma campaña.

¿A quién (y, sobre todo, cómo) quiere llegar esta campaña?

En palabras de Josi Ropert, vicepresidenta de marketing de YouTube,

"En la que constituye una de nuestras campañas de marketing de marca más importantes hasta la fecha, nos apoyamos en 'El lado más corto de YouTube' para mostrar lo fácil y divertido que es visualizar y crear vídeos cortos para YouTube".

Tan importante es esta campaña para YouTube, que han decidido ir a por todas y ocupar todos los canales que les permitan conectar con el público al que desean llegar.

(Este sería la llamada 'Generación Z', sucesora de los millennials y formada por los nacidos entre 1996 y 2012 —es decir, en pleno apogeo de Internet y la tecnología de consumo—).

Pero quizá lo más chocante sea que, para ello, YouTube está decidida a lanzar estos anuncios no sólo en su propia plataforma, sino también en los máximos competidores de Cortos: TikTok, Instagram y Snapchat.