Chrome 78 llega con modo oscuro para todas las webs, información desplegable en pestañas y avisos sobre contraseñas inseguras

Poco más de un mes después desde que Google Chrome 77 llegara con funciones como enviar webs desde el PC a smartphones, Google ha lanzado Chrome 78 estable para Windows, macOS, Linux, Android e iOS. De nuevo estamos ante una versión con cambios relativamente menores, pero que pueden traer novedades que hagan el día a día con el navegador mucho mejor. Para desarrolladores hay cambios en APIs y CSS que veremos al final.

Lo más interesante de esta versión, para los usuarios que aún no hayan personalizado su navegador con las flags de Chrome 77, es que pueden tocar a fondo el color y los temas del nevagdor, activando estas flags: chrome://flags/#ntp-customization-menu-v2 , chrome://flags/#chrome-colors-custom-color-picker y chrome://flags/#chrome-colors . En esta entrada explicamos cómo personalizar el aspecto de Google Chrome a fondo de forma muy sencilla.

Modo oscuro en cada web, información de la pestaña al pasar sobre ella y verificación de contraseñas sin instalar extensión

Las novedades de Chrome 78 vuelven a parecer, como la mayoría en las últimas versiones, para usuarios avanzados, que son los que juegan cambiando flags en el navegador. Partiendo de esto, Chrome ahora permite establecer (o más bien forzar) modo oscuro en cada web, incluso aunque una web no haya implementado un modo oscuro de forma nativa. Lo que hace esta función es invertir el color, y en alguna ocasión puede romper cosas. Veamos cómo afecta a Genbeta.com

Para activar esto habrá que utilizar la flag chrome://flags/#enable-force-dark , que ofrecerá distintas funciones además de 'Enabled'. Algunas opciones invertirán, además del fondo y del texto, las imágenes, por lo que tendrás que experimentar con cuál os convence. El problema es que Chrome no tiene un botón donde activar este modo oscuro en webs sin entrar en flags, lo que hace que el cambio de modo claro a oscuro sea incómodo.

Otro añadido que se agradece es la flag chrome://flags/#tab-hover-cards , que añade un modo que permite que al pasar el cursor por encima de una pestaña, el navegador nos indique con un globo a qué web corresponde. Cuando hay pocas pestañas abiertas esta opción no ayuda demasiado, pero cuando son tantas que solo vemos el favicon, obtener la información en texto se agradece. Existen tres modos 'Enabled', pero no hemos notado diferencia entre ellos. La función recuerda a la que vimos en Windows 7 en la barra de tareas, sobre la que pasando el cursor se mostraba en un globo el contenido de la ventana.

Chrome 78 también trae oculta una gran novedad en seguridad de contraseñas. En febrero hablamos de Password Checkup, una nueva extensión de Google para Chrome que te avisaría de forma proactiva si tus contraseñas habían sido expuestos en algún ataque, al estilo Have I Been Pwned. Ahora, activando esta flag ( chrome://flags/#password-leak-detection ), podremos contar con dicha función en el navegador de forma integrada, por lo que nos avisará siempre que nuestra contraseña no sea segura según las bases de datos a las que tiene acceso. Por supuesto, las contraseñas se envían a Google, pero de forma cifrada. En seguridad en general, Chrome 78 recibe 37 nuevos parches.

Otras pequeñas novedades y cambios para desarrolladores

Chrome 78 llega con cambios para desarrolladores, como una nuevas APIs relacionadas con CSS, que permiten, por ejemplo, definir y emplear tus propiedades en el código CSS. La Native File System API, hace que las webs lidien mejor con los ficheros que el navegador almacena en la memoria local.

Los desarrolladores pueden utilizarla para mejorar la gestión de los archivos en aplicaciones web, cuyo uso con archivos sigue siendo algo incómodo a día de hoy. Es por tanto, un punto muy grande de cara al futuro para que la potencia de las aplicaciones web siga aumentando. Una de las funciones históricas de Chrome (llevaba desde 2009), como es XSS Auditor, también se ha eliminado, por ser problemática por débil e ineficiente.

También creemos relevante repasar es que Google ha comenzado a hacer pruebas con el protocolo DNS-sobre-HTTPS (DoH), que oculta las llamadas DNS del tráfico HTTPS. Esto hizo por ejemplo que las ISP británicas considerasen a Mozilla tan mala para Internet como Donald Trump, pues se hace más complejo que puedan bloquear el acceso a webs prohibidas por las autoridades. Habrá que ver cómo avanza la cosa en este sentido, porque Chrome tiene mucho más dominio que Firefox en el Internet actual, y esta implementación llevará a DoH a una escala masiva de usuarios.