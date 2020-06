Chrome nos va a comenzar a indicar cuáles son las nuevas funciones que le han añadido al navegador

Si no eres de los que está pendiente de sitios como Genbeta para leer todo sobre las últimas novedades de la más reciente versión de Chrome, es difícil que te enteres exactamente de cada cosa que ha cambiado en el navegador, o incluso de cosas nuevas que podrían serte útiles.

En Google parecen tener un pequeño plan para justamente resaltar mejor las nuevas características que van añadiendo a Chrome cada mes. De momento es una función experimental que podemos activar en Chrome Canary si queremos echar un vistazo a cómo se verá.

Activar la etiqueta "Nuevo" en los ítems del menú

Si instalas Chrome Canary en Windows, Linux o macOS y ya lo tienes actualizado a la versión 86 podrás encontrar esta nueva función detrás de un 'flag', es decir, debe ser habilitada en el menú de opciones experimentales de Chrome.

Solo tienes que escribir chrome://flags en la barra de dirección y presionar Enter. Una vez ahí deberás escribir "new badge" en el buscador para encontrar rápidamente la función "Enable 'New' badge on menu items" y cambiar su estado a "Enable".

Tras reiniciar el navegador podrás comprobar que la función se ha habilitado simplemente haciendo click derecho sobre cualquier pestaña. En Chrome Canary ya está activa la función de agrupar pestañas que llegará a todos pronto con Chrome 83, y justo esa característica es resaltada como "Nueva" por el navegador.

No sabemos exactamente cuando Google activará estas etiquetas en la versión estable del navegador, pero cuando lo hagan resultarán definitivamente útiles para detectar cambios que a veces pasan desapercibidos.

Vía | Techdows