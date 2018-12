Ya está disponible Vivaldi 2.2 con mejor gestión de pestañas, minireproductor de vídeo y barra de herramientas personalizable

Ya está disponible Vivaldi 2.2, una nueva actualización del navegador orientado a power users y basado en Chromium. Justamente es el primer lanzamiento desde que Microsoft anunciara que Edge también pasaría a estar basado en el proyecto open source creado por Google y en el que también se basan Opera y Chrome.

En Vivaldi creen que ahora es más importante que nunca para los navegadores distinguirse entre ellos, y que no podemos permitir llegar a un punto en que la web signifique lo mismo que Chrome. Vivaldi parece tener su enfoque claro, apostando por cada vez más opciones de personalización, y esta última versión nos trae unas cuantas novedades en ese aspecto.

Guarda grupos de pestañas como sesión y añade atajos de teclado personalizables para cada web

Guardar pestañas como sesión en Vivaldi

Vivaldi 2.2 añade mejor gestión de pestañas y una de sus novedades tiene que ver con la posibilidad de agrupar grupos de estas y guardarlos como sesiones que pueden restaurarse luego y que además podemos renombrar.

Solo tienes que presionar Ctrl+Shift en Windows o ⌘+Shift en macOS para seleccionar las pestañas y luego hacer click derecho sobre ellas para mostrar el menú con la opción de guardar pestañas seleccionadas como una sesión.

Otra función nueva es la de atajos de teclado para el acceso a una página web. Puedes lanzar la función usando los comandos de Vivaldi presionado F2 en Windows o ⌘E en macOS y escribiendo "atajos". Dependiendo del sitio verás la lista de atajos específicos para esa web, si los tiene, como Wikipedia.

Atajos de teclado para un sitio web en Vivaldi

El nuevo Vivaldi también añade una función que muchos usuarios aman, el minireproductor de vídeo o PiP (Picture in Picture). Solo tienes que hacer click derecho sobre un vídeo para mostrar un menú contextual que te permitirá mirar el vídeo en una ventana externa pequeña.

Para el caso de YouTube no funciona con el menú del click derecho, aunque explican si haces doble click derecho sí lo hará, pero personalmente no lo he podido lograr. Quizás necesita algunos ajustes.

Además de lo ya mencionado, Vivaldi 2.2 también añade algunas opciones de personalización nuevas para la barra de herramientas que nos permiten cambiar un poco la organización de la barra de direcciones y los botones, esto lo planean expandir en el futuro. Y en Linux, han mejorado el soporte para Netflix y Prime Video, de forma que sea más fácil ver los vídeos de estas plataformas sin problemas.

Descargar | Vivaldi para Windows, Linux o Mac