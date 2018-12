Microsoft confirma que el nuevo Edge se basará en Chromium y llegará a macOS y versiones anteriores de Windows

Esta semana ha salido a la luz una información que aseguraba que Microsoft quería abandonar la breve aventura del navegador Edge para dar paso a otra alternativa basada en Chromium, un proyecto de código abierto en el que se basan navegadores como Google Chrome, Opera o Vivaldi en escritorio y Brave en el mundo móvil.

Hoy es la propia Microsoft la que ha pillado a todos por sorpresa, confirmando que se pasan al código abierto de Chromium para tomarlo como base de Microsoft Edge. Microsoft ha justificado el movimiento en línea de su tendencia en los últimos años, en los que se ha convertido en uno de los mayores contribuyentes de la comunidad con, por ejemplo, su reciente donación de 60.000 patentes.

Microsoft Edge de cero, y multiplataforma

Microsoft quiere hacer mejor a Edge, y contribuirá al proyecto de Chromium para hacer mejor su navegador y sus competidores, en el sentido de que beben de la misma fuente. De hecho, la compañía afirma que ya ha comenzado a hacerlo para mejorar en el entorno de Windows bajo ARM. Como decíamos, Microsoft Edge no va a ninguna parte, pero sí partirá de cero.

Microsoft Edge, en su forma actual, estaba dando ciertos problemas de compatibilidad en algunas webs que sí soportan bien las alternativas de Chromium, y garantizarla será otro de los grandes objetivos con el nuevo navegador. Microsoft recalca este asunto repasando las ventajas que los desarrolladores web tendrán, como por ejemplo no tener que preocuparse tanto de la fragmentación. La compañía asegura, además, que estas novedades llegarán sin perder las ventajas en autonomía e integración con el hardware de que a día de hoy dispone.

Una de las grandes noticias es que Edge llegará a versiones antiguas de Windows, y después de muchos años, un navegador de Microsoft aterrizará en macOS

Sin embargo, el paso a Chromium no es la única gran noticia de esta nueva etapa de Microsoft Edge, y es que las actualizaciones ya no dependerán tanto de las del sistema, lo que implica que serán mucho más frecuentes, en línea a la de otros navegadores de la competencia. Y no, Edge no será cosa de Windows 10, sino que "llegará a todas las versiones con soporte de Windows". Esto implica, según Windows Central, que Windows 7 y 8 también recibirán versión de Edge, y lo que es más sorprendente, macOS. Internet Explorer fue el navegador por defecto del sistema de Apple hasta que desarrolló Safari, por lo que no se podría hablar de un debut.

Microsoft Edge basado en Chromium, pero ¿cuándo?

Microsoft está en pleno proceso de desarrollo, y llama a los usuarios a probar las versiones preview de lo que va saliendo. Así, esperan poder ofrecer una build preliminar de Edge basado en Chromium a comienzos de 2019, para que los usuarios la prueben y los desarrolladores puedan comenzar a trabajar en webs con mayor compatibilidad.

La contribución de Microsoft a Chromium podrá ser aprovechada por el resto para llevar los navegadores a Windows bajo ARM con un rendimiento muy superior al actual.